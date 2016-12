Wie schaut’s aus im dritten Weltkrieg?

Zum Jahresende 2012 haben wir im Parteibuch die teilweise sehr blutigen globalen Auseinandersetzungen als zusammenhängenden dritten Weltkrieg der zionistischen Wall Street und ihrer wahhabitischen und faschistischen Kumpane gegen den noch verbliebenen Rest der freien Welt unter Führung von China mit einer nahezu durchgehenden Kriegszone von der westafrikanischen Atlantikküste bis zum Himalaya dargestellt.

Nun, vier Jahre später, wird die Ansicht, dass die unter dem Schlagwort „Arabischer Frühling“ mit blutigen Operationen zum Regime Change in Libyen und Syrien begonnene und mit Clintons Aufruf zur globalen Bestrafung von Russland und China wegen ihres Vetos im UNO-Sicherheitsrates gegen die Bombardierung Syriens durch NATO- und GCC-Staaten verschärfte Kriegsserie tatsächlich so etwas wie ein dritter Weltkrieg ist, in der Substanz kaum noch ernsthaft bestritten.

Umstritten ist da kaum noch mehr als die Frage, ob angesichts der im Vergleich zum ersten und zweiten Weltkrieg weniger Tote produzierenden modernen zivil-militärischen Kriegstechniken der „4th Generation Warfare“ Bezeichnungen wie „neuer kalter Krieg“ oder „globale Auseinandersetzung“ für den gegenwärtigen blutigen globalen Konflikt nicht angebrachter als „Dritter Weltkrieg“ seien. Kaum noch umstritten ist inzwischen auch, dass in diesem dritten Weltkrieg eine zionistisch-wahhabitisch-faschistische Terrorachse gegen den noch verbliebenen Rest der diversen freien Welt, angeführt von Russland, Iran und China, kämpft. Heftig umstritten ist hier zwar die richtige Bezeichnung der Kräfte der beiden Seiten – die im Kern aus Wall Street, Israel Lobby und westlichen Massenmedien sowie Verbündeten wie dem zionistischen Apartheid-Regime, Saudi Arabien, Katar, Al Kaida und dem ukrainischen Poroschenko-Regime nebst zugehörigen Faschisten wie dem Asow-Bataillon bestehende zionistisch-wahhabitisch-faschistische Terrorachse nennt sich selbst etwa „westliche Wertegemeinschaft“ und ihre Feinde „Diktatoren, Autokraten und Populisten“ -, aber in der Sache gibt es bezüglich der Identität der beiden Seiten im dritten Weltkrieg durchaus weitgehende Einigkeit. Auch dazu, dass es der globalistisch agierenden Terrorachse in diesem unerklärten und schmutzigen dritten Weltkrieg darum geht, den Rest der Welt zu unterjochen, besteht kaum Dissenz. Die von Wall Street und dem zionistischen Apartheidregime geführte Terrorachse benennt ihr Ziel zwar als die globale Durchsetzung des Washington Consensus, während ihre Feinde als ihr Kriegsziel eine multipolare Welt sehen, aber abgesehen von den Begrifflichkeiten und der Gegensätzlichkeit der Ziele ist die Sichtweise auf die Dinge nahezu identisch. Anders ausgedrückt: die westliche Wertegemeinschaft führt den dritten Weltkrieg, um die ganze Welt in den Genuß von Demokratie wie in ihren Musterstaaten Saudi Arabien und Bahrain und Menschenrechten wie in ihren Vorzeigeobjekten Abu Ghraib und Guantanamo zu bringen, während ihre Gegner sich dem widersetzen, weil sie das nicht wollen.

Ende 2012 haben wir im Parteibuch vorausgesagt, dass die globale Terrorachse der Zionisten, Wahhabiten und Faschisten das Schlachtfeld des dritten Weltkrieges erstmal auf neue Schlachtfelder ausweiten wird, bevor sie den dritten Weltkrieg aufgrund der wirtschaftlichen Überlegenheit von China dann doch verliert. Und die Ausweitung ist dann auch geschehen. Nachdem die globale Terrorachse 2013 dabei scheiterte, mit einem False-Flag-Terroranschlag wie zu 9/11 US-Bomber gegen Syrien loszuschicken, hat sie 2014 mit dem anti-russischen Nazi-Putsch in der Ukraine den Krieg wieder nach Europa gebracht, und dann versucht, im Irak durch einen vom kurdischen Autonomiegebiet aus organisierten zionistisch-wahhabitischen Feldzug unter der Fahne von ISIS über Mossul gen Bagdad mit Terror die macht zu erlangen. 2015 hat die globale Terrorachse unter Führung von Saudi Arabien dann auch noch damit begonnen, den Jemen zu bombardieren. Zusätzlich zu diesen krass illegalen Methoden von Angriffskrieg und Terrorunterstützung hat die zionistisch-wahhabitsiche Achse den Rest der freien Welt außerdem mit den Mitteln des Wirtschaftskrieges attackiert, so etwa China mit dem anti-chinesischen Freihandelsabkommen TPP, Russland mit diversen Sanktionen und die gesamte Achae des Widerstandes mit einem Ölpreiskrieg.

2016 dürfte nun als das Jahr in die Geschichte eingehen, wo allgemein klar wurde, dass die sogenannte „westliche Wertegemeinschaft“ mit ihren Terror- und Kriegsstrategien zur Verhinderung der Entstehung einer multipolaren Welt voll gegen die Wand gefahren ist. Mit dem Volksabstimmungsergebnis für den Brexit in Britannien, der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und der Befreiung von Aleppo sind 2016 die schlimmsten Alpträume der Achse des Terrors wahr geworden. Das Volksvotum für den Brexit neutralisiert den aggressivsten Teil der EU, bringt die Israel Lobby in der EU damit aus der Spur und eröffnet angesichts der Popularität von Jeremy Corbyn und Nigel Farage die Chance der Befreiung Britanniens aus den Klauen der Achse des Terrors im Jahr 2020. Die Wahl von Trump bringt es unter anderem mit sich, dass TPP und TTIP erledigt sind, die von der Achse des Terrors gezielt ruinierten Beziehungen der USA zu Russland repariert werden können und die USA den Terrorkrieg gegen Syrien und Irak sowie weitere für Israel geführte Kriege verloren geben dürften.

Der Sieg der syrischen Armee in Aleppo bedeutet, dass die Pläne der zionistisch-wahhabitischen Terrorgemeinschaft zum Regime Change in Syrien vollständig gescheitert sind und die Achse des Widerstandes die Herrschaft einen durchgehenden Streifen Land von Teheran bis zum Mittelmeer behalten wird. Der Krieg in Syrien ist damit natürlich noch nicht zu Ende, und es dürfte selbst bei günstigem Verlauf noch einige Jahre dauern, bis das entstandene Terrorchaos aufgelöst werden kann, aber mit dem Ziel einer Machtübernahme in Damaskus ist die zionistisch-wahhabitische Terrorachse gescheitert. Obendrein ist als Folge des Krieges gegen Syrien und mit der neuen türkisch-russischen Kooperation in Syrien die Trennung der Türkei vom Terrorbündnis NATO in Sicht. Für 2017 dürfte es dabei allerdings wichtig werden, die Absicht der zionistische Lobby zu durchkreuzen, Trump als Rammbock gegen Iran, ohne den der Sieg der Armee in Aleppo nicht möglich gewesen wäre, einzusetzen.

Gleiches wie für Syrien gilt im Grunde auch für den Irak, wo die ISIS-Proxies der zionistisch-wahhabitischen Terrorgemeinschaft klar ihr Ziel verfehlt haben, Bagdad zu erobern. Anstatt eine Entmachtung oder wenigstens eine Schwächung der iran-freundlichen Kräfte im Irak zu bewirken, hat der von der zionistisch-wahhabitischen Achse unterstützte große ISIS-Terrorangriff 2014 dazu geführt, dass die Bevölkerung des Irak und weite Teile der Welt sich angesichts der Bedrohung durch ISIS vermehrt hinter die iran-freundliche Regierung des Irak stellen und die iran-freundlichen Kräfte im Irak dadurch innen- und außenpolitisch gestärkt wurden. Die militärische Situation im Irak sieht gegenwärtig so aus, dass nach Siegen in Tikrit, Ramadi und Falluja nun die Befreiung der ISIS-Hochburg Mossul angegangen wurde. Bis die Befreiung von Mossul militärisch komplett ist, mag es noch ein bis zwei Jahre dauern, aber bereits jetzt ist die militärische Lage so, dass die wahhabitischen Proxies der Terrorachse keine Chance mehr auf den Sieg im Irak haben. Angesichts der neuen türkisch-russischen Partnerschaft in Bezug auf Syrien, zu der auch der Iran gehört, ist es durchaus denkbar, dass die zionistisch-wahhabitische Terrorachse im Zuge der Abwehr ihres großen ISIS-Terrorangriffs demnächst auch noch ihren beherrschenden Einfluss in den kurdischen Autonomiegebieten des Irak verlieren wird.

Östlich vom Schauplatz Irak und Syrien zeichneten sich 2016 im Bezug auf die nunmehr fast 40 Jahre bestehende blutige Front der zionistisch-wahhabitischen Terrorgemeinschaft gegen Moskau in Afghanistan erstmals die Vorteile einer Mitgliedschaft Pakistans in der SCO ab. Durch russisch-pakistanische Kooperation unter chinesischer Beteiligung könnte es in einiger Zeit möglich werden, den Krieg in Afghanistan unter Ausschluss der USA zu einem Ende zu bringen. Wenn man wohl zutreffend davon ausgeht, dass der Iran das russisch-pakistanische Format zur Lösung des Konfliktes in Afghanistan stillschweigend unterstützt, bedeutet es, dass alle wesentlichen Nachbarn Afghanistans an einem Tisch versammelt sind, und wenn sie eine Lösung für den Afghanistan-Konflikt im SCO-Rahmen finden, wird Afghanistan sich dem als Binnenstaat trotz der Anwesenheit von Tausenden US-Truppen nur schwerlich entziehen können. Bis diese Verhandlungen auf dem Boden in Afghanistan Früchte des Friedens tragen, wird es, wenn sie überhaupt Erfolg haben, zwar noch Jahre dauern, und der zionistisch-wahhabitische Krieg an der Front in Afghanistan wird zumindest solange sicherlich weitergehen, doch zeichnet sich nun erstmals seit Jahrzehnten ein vielversprechender Ansatz zur Befriedung des Landes ab.

Auch die nicht zuletzt durch die zionistisch-wahhabitische Zerstörung Libyens geschaffene durchgehende Kriegszone in Nord-Afrika wird der Welt bedauerlicherweise wohl noch eine Weile erhalten bleiben. Im Westen Afrikas ist es nach der Abwahl des Zionisten Jonathan Goodluck im Jahr 2015 der nigerianischen Armee im Jahr 2016 gelungen, die wahhabitische Terrorbande Boko Haram – auch als „IS in Westafrika“ bekannt – zu bezwingen und ihr sämtliches Territorium wegzunehmen. Das war schon ein klarer Sieg, auch wenn die zionistisch-wahhabitische Terrorachse nun einen Untergrundkampf um Nigeria ankündigt und der neue Präsident Buhari sich als fanatischer Schiitenhasser zu entpuppen scheint. Auch der zionistisch-wahhabitische Krieg gegen Nordafrika ist mit dem Sieg der Armee gegen ISIS in Nigeria natürlich keineswegs beendet. Quer durch die Sahara zieht sich dieser Krieg nach wie vor durch verschiedene Staaten bis zum von der zionistischen Achse des Terrors zerlegten Sudan am roten Meer. Die wesentlichen diplomatischen Bemühungen richteten sich dabei im Jahr 2016 darauf, Ägypten, das im Sinai im Kampf gegen den wahhabitischen Terror steht, aus der zionistsich-wahhabitischen Achse herauszulösen, wobei es auch Erfolge gab, etwa den, dass Ägypten unter General Sisi nun – zumindest verbal – die syrische Armee unterstützt. Über eine Kooperation mit Ex-CIA-Mann Khalifa Haftar unterstützt Ägypten auch zum Missfallen der zionistischen Achse den Kampf gegen den wahhabitischen Terror im benachbarten Libyen, und das durchaus mit einigem Erfolg. In Ost-Afrika sieht es so aus, dass, während der Terrorkrieg in Somalia weiter köchelt, die zionistisch-wahhabitische Terrorachse sich zunehmend darum bemüht, von diversen Basen in Djibuti aus den Jemen auf der anderen Seite der Seestraße Bab-el-Mandeb terrorsieren zu können.

Der Jemen selbst blieb auch 2016 eine deprimierende Front im dritten Weltkrieg. Das saudisch-wahhabitische Terrorregime hat den bitterarmen Jemen auch 2016 pausenlos bombardiert, um dort ein zionistisch-wahhabitisches Marionettenregime einzurichten, während die jemenitische Armee und Houthi-Milizen von Ansarullah die Hauptstadt Sanaa und den Westteil des Landes weiterhin tapfer, aber reichlich allein gelassen, gegen die saudische Aggression verteidigen. Dabei wären es gerade die jemenitische Armee und die Milizen von Ansarullah, die das Potential haben, mit Konterattacken tief auf saudisches Terroritorium dafür zu sorgen, dass das saudische Herzstück des globalen wahhabitischen Terrornetzwerks seine Macht verliert. Schon jetzt belastet der Krieg gegen den Jemen das saudische Budget ebenso wie der 2014 vom saudisch-wahhabitischen Regime zur Schwächung von Russland und Iran initiierte globale Ölpreiskrieg. Bekämen Ansarullah und die jemenitische Armee 2017 im Kampf gegen den saudisch-wahhabtischen Terror etwas mehr Unterstützung von den Kräften für eine multipolare Welt, stünden die Chancen nicht schlecht, dadurch sowohl das saudische Zentrum des globalen wahhabitischen Terrors aus den Angeln heben als auch den globalen Ölpreiskrieg beenden zu können. Das saudisch-wahhabitische Terrorregime sitzt nicht so sicher im Sattel wie das zionistische Apartheidregime in Tel Aviv, wo für 2017 kaum mehr zu hoffen ist, als dass Netanjahu die Tel Aviv von Trump neu eingeräumten Freiheiten dazu nutzen wird, um „Israel“ international zunehmend in die Isolierung zu führen.

Der anhaltende globale Ölpreiskrieg dürfte auch einer der wesentlichen Gründe dafür sein, dass es der zionistischen Achse in Lateinamerika im Jahr 2016 gelungen ist, nach der Machtübernahme in Argentinien 2015 auch in Brasilien einen Regime Change durchzuführen und Dilma Rousseff über ein Amtsenthebungsverfahren zu entmachten. So ganz entschieden ist der Machtkampf in Brasilien zwar noch nicht, aber tendenziell sieht das nach der möglicherweise schwersten Niederlage der Kräfte der multipolaren Welt in 2016 aus – nichts weniger als das „B“ der BRICS könnte verloren gehen. Brasiien unter dem US-Lakaien Temer in die BRICS einzubeziehen, ist zwar formell logisch und es wäre sehr schön, wenn das klappen würde, doch droht die Einbeziehung des US-Lakaien die BRICS als geopolitischen Faktor lahmzulegen. Für 2017 wird deshalb die Fortsetzung des – immerhin mit einigermaßen demokratischen Mitteln ausgetragenen – Kampfes um Brasilien sicherlich weiter suf der Tagesordnung bleiben, während gleichzeitig Venezuela und Kuba durch den anhaltenden Ölpreiskrieg schwer gefährdet für Regime Changes durch die zionistische Achse bleiben.

Was die Kräfte der multipolaren Welt in Südamerika 2016 verloren haben, wird geopolitisch allerdings durch eine ausgesprochen günstige Entwicklung in Ostasien in gewisser Weise ausgeglichen. Neben dem krachenden Scheitern des Versuchs der zionistisch-wahhabitischen Achse, China über den Handelspakt TPP in Ostasien zu isolieren, waren die wesentlichen Entwicklungen in Ostasien 2016, dass es so ausschaut, als würden die Philippinen und Südkorea, jahrzehntelange Festungen des US-Imperialismus, nun einen klaren Schwenk hin zu China machen. China, das seine die Wahl von Trump begünstigende Minirezession 2016 nun mit einem 500 Milliarden Dollar schweren Fünf-Jahres-Programm für die Eisenbahn überwinden will, dürfte durch diese günstige Entwicklung, wenn sie sich, wovon auszugehen ist, 2017 bestätigen wird, das US-Empire in Ostasien endgültig niedergerungen haben. In Ostasien bleibt dem US-Empire kaum noch mehr als Japan, das seinerseits jedoch auch auf gute Wirtschaftsbeziehungen zu China angewiesen ist.

Ähnlich positiv könnte sich 2017 die Lage in Europa entwickeln, das mit der Ukraine über eine heiße und anhaltend blutige Front im Krieg der zionistisch-wahhabitisch-faschistischen Terrorachse gegen den Rest der Welt aufweist. Während die Wahlen in Holland im März und Deutschland im September 2017 zwar vermutlich kaum mehr als eine leichte Stärkung der Kräfte der multipolaren Welt mit sich bringen werden, haben die Präsidentschaftswahlen in Frankreich im April und Mai das Zeug zum Game Changer in Europa. Gelingt der gut platzierten Außenseiterin Marine Le Pen dabei der Sieg, so könnte das nicht nur für eine Wiederherstellung der Beziehungen zu Russland sorgen, sondern auch die zionistische Vorherrschaft über Europa als Block insgesamt beenden. Aber selbst wenn anstelle von Le Pen der favorisierte Francois Fillon in Frankreich gewinnen sollte, dürfte seine Russland-freundliche Haltung die geopolitische Lage in Europa gravierend verbessern. Zunächst mal ist dann 2017 damit zu rechnen, dass die anti-russischen Sanktionen der EU zusammenbrechen. Weiterhin besteht für 2017, gerade unter Einbeziehung der Präsidentschaft Trumps in die Betrachtung, dann auch durchaus die Möglichkeit, dass es anstelle von Sanktionen gegen Russland Druck auf die Ukraine wegen Nichterfüllung der Minsker Vereinbarungen geben wird. Sicher ist es noch zu früh, um zu sagen, ob das zionistisch-faschistische Putschregime in Kiew unter solchem Druck zusammenbricht, aber die Chance besteht durchaus, dass sich das 2017 perspektivisch in diese Richtung entwickelt, zumal sptestens für 2018 dann auch Wahlen in Italien anstehen, wo die vergleichsweise russland-freundliche 5-Sterne-Bewegung als Favorit ins Rennen gehen dürfte. Spannende Zeiten liegen vor uns.

Das Parteibuch wünscht allen Lesern einen guten Rutsch ins Kriegsjahr 2017.