Syrische Armee wehrt ISIS-Angriffe westlich von Al Mayadin ab

Wie Al Masdar News mitteilte, haben die syrische Armee und ihre Partner am heutigen Freitag das zweite Mal in zwei Tagen größere Angriffe der Terrorgruppe ISIS in der Wüste westlich der am Euphrat gelegenen Stadt Al Mayadin abgewehrt.

Nicht wenige der Terroristen kosteten ihre Angriffe auf die Armee und ihre Partner inoffiziellen Meldungen zufolge das Leben. Die Lage in der Gegend sieht auf einer Karte von @GlobalEventMap gegenwärtig wie folgt aus:

Die irakische Luftwaffe hat unterdessen Bilder von ihrem Luftangriff gestern auf eine ISIS-Zentrale im östlich des Euphrat in der syrischen Provinz Deir Ezzor gelegenen Ort Hajjin veröffentlicht.

Aus dem Irak selbst berichtete Press TV derweil, dass Polizeieinheiten von Hawija gemeinsam mit Volksmobilisierungseinheiten südlich der Stadt Kirkuk einen größeren Angriff von ISIS-Terroristen abgewehrt haben, wobei beinahe ein Dutzend ISIS-Terroristen getötet worden seien.

Die anstehende Eliminierung des Terrorismus in Südwestsyrien befindet sich unterdessen immer noch in der Vorbereitungsphase. Berichtet wurde von dort heute, dass syrische Soldaten und russische Vermittler Bewaffneten in den Orten Mahajjah, Ibta und Dael die ihnen von der syrischen Armee angebotenen Optionen Evakuierung, Versöhnung und Eliminierung überbracht haben. Außerdem hat die syrische Luftwaffe über zahlreichen zumeist westlich der Autobahn von Damaskus über Daraa nach Jordanien gelegenen Orten, darunter Al-Harah, Inkhil, Jassim, Nawa und der Süden der Stadt Daraa, Flugblätter abgeworfen hat, mit denen die dortigen Bewaffneten zur Kapitulation aufgefordert wurden.

Im Jihadi-Paradies im Nordwesten Syriens setzten Terroristen unterdessen ihre fortlaufenden Bemühungen zu ihrer gegenseitigen Eliminierung fort, wobei die syrische Armee dabei unterstützend tätig ist. Die Türkei, Russland und der Iran haben derweil ein dichtes Netz von Beobachtungsposten an den Rändern dieses Jihadi-Paradieses geschaffen, von denen aus sie die in diesem Kessel ablaufenden Prozesse aufmerksam verfolgen.

Sergej Rudskoj vom russischen Generalstab teilte derweil mit, dass einige der dorthin geflüchteten Zivilisten das dortige Jihadi-Paradies nun doch nicht so toll findet, und bereits 9000 Zivilisten aus dem Westen der Provinz Idlib durch einen humanitären Korridor in die unter Regierungskontrolle stehenden Gebiete von Aleppo zurückgekehrt sind.

Auf der internationalen Ebene bemerkenswert war heute der betont freundliche, geradezu herzliche Besuch des französischen Präsidenten beim diesjährigen Internationalen Petersburger Wirtschaftsforum in Russland. Die deutsche Kanzlerin Merkel beendete unterdessen ihren freundschaftlichen Besuch in China nach einem Abstecher zu chinesischen Technologieunternehmen in Shenzhen mit einem Aufruf zu besserer Kooperation im Bereich der Datensicherheit. Diese betont freundlichen Besuche riechen ein bisschen danach, als würden Deutschland und Frankreich nun tatsächlich daran arbeiten, gemeinsam mit Russland, China und Iran eine Front gegen die sich im US-Ausstieg aus dem JCPoA zeigende aggressive Politik der Achse USA/Saudi-Arabien/Israel zu bilden. Die saudische Diktatur sieht das anscheinend auch so und hat zur Bestrafung Deustchlands nun westlichen Medienberichten zufolge inoffizielle, aber weitreichende und umfassende Wirtschaftssanktionen gegen Deutschland verhängt. Die saudisch-wahhabitische Diktatur mag sich in der Stärke ihrer Petrodollar sonnen, aber man darf trotzdem bezweifeln, dass die Saudis mit ihren Sanktionen gegen Deutschland etwas anderes erreichen werden, als dass sie selbst zunehmend als unzuverlässige Geschäftspartner gesehen werden.

Weiterer Ärger in den Beziehungen zu den USA kündigt sich auch für die Türkei an: der US-Senat hat gerade beschlossen, dass die von der Türkei bestellten und teilweise sogar mitentwickelten F-35-Kampfflugzeuge nicht ausgeliefert werden sollen. Damit die im Verteidigungshaushalt enthaltene Bestimmung so in Kraft tritt, muss dem Gesetz zwar auch noch das US-Repräsentantenhaus zustimmen, aber dieses Waffenembargo könnte sich schnell zu einer weiteren Belastung für die Beziehungen der NATO-Verbündeten USA und Türkei mit weitreichenden Konsequenzen ausweiten. Weiterhin hat die Türkei heute deutlich gemacht, dass sie darum kämpfen will, türkische Unternehmen vor Bestrafungen durch die USA wegen des US-Ausstiegs aus dem JCPoA zu schützen, womit es da einen weiteren neuen Streitpunkt zwischen den USA und der Türkei gibt. Auch hier sind also Anzeichen für eine anstehende umfassende Umgestaltung geopolitischer Allianzen zu erkennen.

Advertisements