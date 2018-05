Weiterer ISIS-Angriff südwestlich der Stadt Deir Ezzor abgewehrt

Wie Al Masdar News mitteilte, haben die syrische Armee und ihre Partner südwestlich der Stadt Deir Ezzor, nachdem es in den letzten Tagen in der Gegend häufiger Angriffe von ISIS-Terroristen gab, am heutigen Sonntag einen weiteren schweren Angriff der Terrorgruppe ISIS abgewehrt.

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur teilte dazu mit, mindestens 43 der Terroristen seien bei der Abwehr des Angriffs getötet und sechs ihrer Fahrzeuge zerstört worden, doch auch vier russische Soldaten seien dabei ums Leben gekommen und zwei weitere verletzt worden. Arabiana Intel hat eine Karte dazu:

Hintergrund der ständigen Terrorangriffe in der Wüste südwestlich der Stadt Deir Ezzor könnte sein, dass die Terroristen eine Verbindung von Jordanien über Tanf bis in den Osten der Provinz Deir Ezzor schaffen und damit gleichzeitig die Transportlinie Bagdad-Damaskus kappen wollen, so wie sich das unter anderem „Israel“ und Saudi Arabien wünschen. Solch eine Verbindung bekäme essentielle Bedeutung für die zionistisch-wahhabitische Terrorachse, wenn die Türkei und der Irak den US-Besatzungstruppen im Norden und Osten Syriens nach der am 24. Juni stattfindenden Türkeiwahl den Nachschub sperren sollten.

Die syrische Armee scheint sich, möglicherweise in Anbetracht eines durch die Türkeiwahl bestimmten Zeitplanes für das weitere Vorgehen in Ostsyrien, zunächst einmal um den Terror im Südwesten Syriens, nämlich Daraa und Quneitra, kümmern zu wollen. Aus Daraa selbst meldete Al Masdar News heute unterdessen von einem Angriff von FSA-Terroristen auf einen syrischen Armeeposten, durch den drei syrische Soldaten getötet oder verletzt wurden. Bislang sieht es jedoch trotzdem noch nicht so aus, dass die syrische Offensive zur Befreieung von Daraa und Quneitra unmittelbar bevorsteht.

Nachtrag 22:30h: In Italien hat Giuseppe Conte den Auftrag zur Regierungsbildung zurückgegeben, nachdem Staatspräsident Sergio Mattarella sich geweigert hat, den von ihm und den hinter ihm stehenden Koalitionsparteien Lega und M5S gewünschten Paolo Savona als Finanzminister zu akzeptieren. Sollte es zu Neuwahlen in Italien kommen, könnte das Motto dafür lauten: das Volk gegen den Palast. In Umfragen sieht die Lage in Italien gerade so aus, dass das Ergebnis etwa so sein wird wie bei den letzten Wahlen, und bloß die Lega ihren Vorsprung auf ihren Wahlbündnispartner Berlusconi etwas ausbauen wird.

