Syrische Armee stürmt Hajar Aswad

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Freitag Mittag mitteilte, sind Einheiten der Armee in die Tiefe der von der Terrorgruppe ISIS besetzten Damaszener Vorstadt Hajar Aswad vorgerückt, während die Terroristen kollabieren.

Am Nachmittag teilten inoffizielle Quellen mit, dass syrische Armeeeinheiten das Zentrum von Hajar Aswad erreicht haben, und am heutigen Abend sah die Situation inoffiziellen Angaben zufolge bereits so aus, dass die gesamte südliche Hajar-Aswad-Tasche vor der Einnahme durch die Armee und ihre Partner stand. Das ist plausibel, denn Hajar Aswad bildete nach der Spaltung der Süd-Damaskus-Tasche gestern eine isolierte, nur noch etwa ein bis zwei Quadratkilometer große ISIS-Tasche. Auf ersten Karten wird Hajar Aswad bereits als von der Armee eingenommen dargestellt.

Im von anderen als ISIS beherrschten Osten der Süd-Damaskus-Tasche geht unterdessen die Evakuierung von Terroristen weiter und soll bis etwa Montag abgeschlossen sein. Was sonst noch von der Süd-Damaskus-Tasche bleibt, ist der Bezirk Mahim Yarmouk, wo die Terrorgruppe ISIS noch rund drei Quadratkilometer gegen die auch dort vorrückende Armee und ihre Partner hält. Bei der gegenwärtigen Operationsgeschwindigkeit der Armee ist es möglich, dass diese ISIS-Tasche am Montag auch schon Geschichte sein wird.

Aus der Rastan-Tasche im Norden vom Homs wurde heute gemeldet, dass die Übergabe der schweren Waffen an die Armee durch die Terroristen, die diese LÖsung wünschten, heute abgeschlossen wurde, die Abfahrt der evakuierungswilligen Terroristen sich jedoch bis Montag verzögert, wenn der Osten der Süd-Damaskus-Tasche bis dahin fertig evakuiert wurde.

Aus dem Osten der Provinz Deir Ezzor wurde heute gemeldet, dass die USA und ihre SDF-Proxies dort nach mehreren Monaten Pause den Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS wieder aufgenommen haben wollen.

Abzuwarten bleibt da freilich, ob das ernst gemeint ist, oder ob sich das bald als propagandistische Luftnummer entpuppen wird.

Und schließlich wurde aus den USA gemeldet, dass die USA ihre finanzielle Unterstützung für die vom MI6 zur Unterstützung der Terrorgruppe Al Kaida in Syrien gegründete PR-Truppe „Weißhelme“ bis auf weiteres eingefroren haben. Europäische Staaten wie Britannien haben zuvor allerdings bekannt gegeben, dass sie ihre finanzielle Unterstützung für die von Terroristen beherrschten Gebiete in Syrien verstärken wollen, sodass die US-Maßnahme möglicherweise kein Zeichen für einen Rückzug, sondern lediglich eines für eine Umorganisation der westlichen Terrorunterstützung in Syrien, durch die finanziell starke EU-Vasallen wie Deutschland, Britannien und Frankreich die angeschlagene Supermacht USA bei der Terrorfinanzierung entlasten sollen, sein könnte. Und die Leistung der Weißhelme bei der Inszenierung von Giftgaslügen hatte zuletzt in Douma ja auch zu Wünschen übrig gelassen, weshalb eine Kürzung dort zugunsten alternativer Maßnahmen der Terrorunterstützung in Syrien natürlich plausibel ist.

