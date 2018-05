Armee spaltet ISIS-Tasche im Süden von Damaskus

Wie inoffizielle Quellen berichten, ist es der syrischen Armee und ihren Partnern am heutigen Donnerstag gelungen, die von ISIS-Terroristen beherrschten Tasche im Süden von Damaskus in eine nördliche und eine südliche Hälfte zu spalten.

Des Weiteren sind die Armee und ihre Partner heute im Nordwesten der ISIS-Tasche ein Stückchen vorangekommen. Das Militärmedienzentrum hat zu den schweren Kämpfen im Süden von Damaskus heute folgendes Video veröffentlicht:

Aus dem von mit ISIS rivalisierenden Terroristen beherrschten Ostend er Süd-Damaskus-Tasche wurde gemeldet, dass eine Reihe von Terroristen und ihre Angehörigen heute von dort evakuiert wurden, dort jedoch noch die Evakuierung von rund 10.000 weiteren Personen ansteht. Auf einer aktuellen Karte sieht die Lage in der Süd-Damaskus-Tasche gegenwärtig wie folgt aus:

Die Operationen zur Einnahme der ISIS-Tasche im Süden von Damaskus gehen inoffiziellen Angaben zufolge gegenwärtig mit einer Nacht-Offensive weiter.

Aus der Rastan-Tasche nördlich der Stadt Homs wurde derweil gemeldet, dass Terroristen in Rastan damit begonnen haben, ihre schwere Waffen an russische Militärpolizisten abzugeben. Angesichts der bereits abgegebenen schweren Waffen ist damit zu rechnen, dass das Abkommen zur Befriedung dort nun zügig umgesetzt werden kann. Gegenwärtig sieht es allerdings so aus, dass in der Rastan-Tasche ausschließlich die Terroristen in Rastan und Talbiseh die Variante Versöhnung oder Evakuierung gewählt haben, während andere Terroristen in der Rastan-Tasche es bislang vorzuziehen scheinen, sich von der Armee eliminieren zu lassen.

Falls nördlich von Homs eine Militäroperation zur Eliminierung versöhnungsunwilliger Terroristen nötig wird, ist nicht damit zu rechnen, dass die Operation sonderlich schwierig wird, denn Rastan und Talbiseh liegen genau im Zentrum der Tasche, womit sich das verbliebene Terroristengebiet in drei kleine Subtaschen teilt, wenn syrische und russische Einheiten Rastan und Talbiseh sichern.

