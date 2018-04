Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Donnerstag mitteilte, sind die syrische Armee und ihre Partner heute in schweren und komplizierten Kämpfen in der von Terroristen von ISIS dominierten Tasche im Süden von Damaskus weiter vorgerückt.

Inoffizielle Quellen melden, dass es sowohl auf der Seite der Terroristen als auch auf der Seite der Armee und ihrer Partner hohe Verluste gebe. Zum heutigen Fortschritt der Armee und ihrer Partner meldete Hassan Ridha, die Armee habe eine Schrottverwertung und Fabrikgelände nahe Hajar Aswad eingenommen.

@Suriyak stellt die heutigen Angriffsvektoren der Armee im Südwesten der Tasche auf einer Karte wie folgt dar:

Das wesentliche Ereignis zum Terrorkrieg gegen Syrien fand heute jedoch in Den Haag in den Niederlanden statt. Russland und Syrien haben dort bei der OPCW eine Pressekonferenz gegeben, zu der sie über ein Dutzend Zeugen mitbrachten, die erklärten, dass der angebliche Chemiewaffenangriff in Douma am 7. April 2018 eine Inszenierung von Weißhelm-Terroristen war.

Die F-UK-US-Staaten sind empört. Britannien stört sich etwa daran, dass Russland etwas zur Aufklärung unternimmt, bevor die Arbeit der OPCW-Inspektoren abgeschlossen ist. Die F-UK-US-Staaten hatten jedoch kein Problem damit, Syrien unter dem Vorwand der Giftgaslügen zu bombardieren, bevor die OPCW-Inspektoren mit ihrer Untersuchung überhaupt begonnen hatten. Bezüglich der Vorhaltung der F-UK-US-Staaten und der OPCW, Russland störe mit der Pressekonferenz die Ermittlungen der OPCW, erklärte der russische Botschafter bei der OPCW übrigens, dass die Inspektoren der OPCW nur mit sechs der Zeugen sprechen wollten und das bereits geschehen sei und die OPCW-Inspektoren an den Aussagen der weiteren auf der Pressekonferenz anwesenden Zeugen kein Interesse gezeigt haben.

