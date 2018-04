Umsetzung der Vereinbarung zum Abzug von Terroristen aus Dumair hat begonnen

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA mitteilte, hat am gestrigen Dienstag die Umsetzung der Vereinbarung zur Befriedung des nordöstlich der Hauptstadt Damaskus gelegenen Ortes Dumair begonnen.

Zunächst haben am Dienstag 60 der dortigen Terroristen ihre Waffen abgegeben und sich den Behörden überantwortet, um ihren legalen Status regeln zu lassen. In einem zweiten Schritt ist es dann geplant, rund 1000 Terroristen der insbesondere von Saudi Arabien unterstützten Gruppe „Islam-Armee“ in Richtung Jarabulus nach Nordsyrien zu evakuieren. Zur Befriedung vier anderer Orte in der Ost-Qalamoun-Tasche gibt es inoffiziellen Quellen zufolge auch schon Verhandlungen.

Aus Douma wurde am Dienstag gemeldet, dass dort am Nachmittag Sicherheitsexperten der UNO eingetroffen sind, sodass, falls die UNO-Sicherheitsexperten die Lage in Douma für sicher genug halten, am heutigen Mittwoch die Inspektoren der OPCW dort ihre Arbeit aufnehmen können. Das russische Fernsehen berichtete Tass zufolge am Dienstag außerdem, dass das russische Militär ein Chemielabor und ein Chemikalienlager der Terroristen gefunden haben, wo Stoffe lageterten, die in der Chemiewaffenkonvention verboten seien, weil sie der Herstellung von chemischen Kampfstoffen dienen. Die bis vor wenigen Tagen in Douma herrschenden Terroristen, die sich zunächst Islam-Brigade der FSA und später Islam-Armee nannten, waren dem Parteibuch und anderen aufmerksamen Beobachtern schon im Jahr 2013 als dringend chemiewaffenverdächtig aufgefallen.

Aus der Rastan-Tasche wurde inoffiziell gemeldet, dass Terroristen dort am Dienstag eine Offensive gegen Stellungen der Armee versuchten, die Armee die Angriffe jedoch abwehrte und zur Gegenoffensive überging.

Für den Witz der Woche sorgte der saudische Außenminister Adel al-Jubeir, indem er auf die Forderung der USA nach einer Ablösung für ihre Truppen in Ostsyrien erklärte, selbstverständlich sei Saudi Arabien bereit, Truppen nach Ostsyrien zu entsenden. Im Kleingedruckten zu diesem Angebot an die USA heißt es dann aber, dass die Saudis nur zur Unterstützung der US-Truppen dort bereit sind, nicht jedoch zu ihrer Ablösung. Natürlich wären die Saudis zur Ablösung der US-Besatzungstruppen in Ostsyrien militärisch nicht mal ansatzweise fähig, vom unüberbrückbaren ideologischen Gegensatz des saudischen Wahhabismus zur säkularen YPG ganz zu schweigen.

