Wie inoffizielle Quellen mitteilten, rückten Tigerkräfte der syrischen Armee am heutigen Mittwoch südöstlich der Stadt Ruhaybah ein Stück in die Ost-Qalamoun-Tasche vor.

@Suriyakmaps hat dazu eine Karte:

Ziel des Vorrückens der Armee scheint es zu sein, um den nötigen Druck zu machen, um mit den Terroristen in Ruhaybah und anderen Orten im Westen der Ost-Qalamoun-Tasche zu einer Vereinbarung über ihre Entwaffnung oder Evakuierung zu kommen. Sollte das nicht möglich sein, so ist damit zu rechnen, dass die syrische Armee in den nächsten Tagen und Wochen die größeren Orte im Westen der Tasche zunächst vom schwer zugänglichen Bergland im Osten der Tasche trennt, und dann die Gebiete nacheinander erstürmt.

Aus Dumair, direkt südlich der Ost-Qalamoun-Tasche, meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA, dass die dort herrschenden Terroristen der sogenannten Islam-Armee heute damit fortgefahren haben, ihre Waffen abzugeben. Am morgigen Donnerstag soll dann mit der Evakuierung der versöhnungsunwilligen Terroristen aus Dumair Richtung Jarabulus in Nordsyrien begonnen werden.

Aus der nicht weit davon entfernten Stadt Douma in Ost-Ghouta wurde heute berichtet, dass syrische Regierungskräfte dort nun bis zum notorischen Tawbah-Foltergefängnis der Terroristen der Islam-Armee vorgedrungen sind. Jewgenij Poddubnyj, Militärkorrespondent von Rossija 24, hat in Douma außerdem einen elfjährigen Jungen ausfindig gemacht, der ihm erzählt hat, wie es zu seiner Mitwirkung an der Giftgasinszenierung der Weißhelm-Terroristen gekommen ist. Die OPCW teilte unterdessen mit, sie wüsste noch nicht, wann ihre Fact-Finding-Mission nach Douma reisen könne, da ein Team der United Nations Department of Safety and Security (UNDSS) bei einer Erkundungsfahrt nach Douma an einer Stelle in eine große Menschenmenge geraten und an einer anderen Stelle aus kleinen Waffen beschossen worden sei, deshalb noch keine Sicherheitsfreigabe für die Fact-Finding-Mission erteilt werden konnte, die UNDSS sich jedoch vor Ort weiterhin gemeinsam mit der syrischen Regierung, den lokalen Räten in Douma und der russischen Militärpolizei darum bemüht, die Situation zu bewerten und die Sicherheitsprobleme zu überwinden.

Aus der Rastan-Tasche wurde heute gemeldet, dass die Terroristen dort nach dem Vorrücken der Armee in den vergangenen Tagen nun doch Verhandlungen über ihre Entwaffnung oder Evakuierung aufnehmen wollen und zu diesem Zweck ein neuer Waffenstillstand vereinbart worden sei.

Advertisements