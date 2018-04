Syrische Armee nimmt weitere Orte im Osten der Rastan-Tasche ein

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA mitteilte, haben die syrische Armee und ihre Partner am gestrigen Montag im Südosten der Provinz Hama eine Anzahl von Al-Kaida-Terroristen eliminiert und eine Reihe von Dörfern und Punkten eingenommen.

Diese Fortschritte der Armee betreffen eine am Sonntag bereits gemeldete Militäroperation im Osten der Rastan-Tasche, die sich nun als recht groß angelegte Offensive der Armee zu entpuppen scheint.

Einige der am Sonntag gemeldeten Fortschritte der Armee im Südosten der Rastan-Tasche erwiesen sich zwar vorläufig als flüchtig, doch dafür hat die Armee nun im Nordosten der Tasche umso mehr Gelände eingenommen. @EmmanuelGMay hat zu den heutigen Fortschritten in der Rastan-Tasche folgende Karte veröffentlicht:

Bezüglich der Wahrheitsfindung zu den Geschehnissen in Douma sah die Lage am Montag so aus, dass die bereits in Damaskus anwesenden Chemiewaffen-Inspektoren der OPCW ihre Arbeit vor Ort in Douma noch nicht aufgenommen hatten. Inwieweit dies an bürokratischen Hindernissen seitens der UNO oder der noch nicht ganz einfachen Sicherheitslage in Douma – Tass meldete am Montag aus Douma Gefechte mit Nachhuten von Terroristen – scheint dabei Ansichtssache zu sein. Der britische Journalist Robert Fisk war allerdings am Montag in Douma, und berichtete von dort, dass er dort einen Arzt getroffen habe, der ihm im Grunde die gleiche Geschichte erzählt habe, wie sie von Russland und lokalen Mitarbeitern der Notaufnahme eines Krankenhauses in Douma am Samstag auch schon erzählt wurde, nämlich dass es in Douma in der fraglichen Nacht eine Anzahl von Menschen gegeben habe, die durch die von den Kämpfen verursachte Staub- und Rauchentwicklung Sauerstoffmangel erlitten hatten, es jedoch keine Anzeichen von Vergiftungen durch Chemiewaffen oder Chlorgas gegeben habe. Weitere Ärzte hätten ihm jedoch am Montag in Douma als Gesprächspartner nicht zur Verfügung gestanden, weil die alle in Damaskus gewesen seien, um dort als Zeugen im Rahmen einer Chemiewaffenuntersuchung auszusagen, schrieb Fisk dazu allerdings. Das ansonsten für seine Trump-freundliche Berichterstattung bekannte One America News Network hatte am Montag übrigens auch einen Korrespondenten vor Ort in Douma, der berichtete, von den Leuten in Douma habe niemand was von einem Chemiewaffenangriff mitbekommen.

Residents of #Syria’s Douma tell American journalist @PearsonSharp that they love President Bashar al-Assad and that the chemical weapons attack was staged by the desperate “rebels” to get the Western powers to strike the Syrian Army. #SyriaStrikes pic.twitter.com/MQjENZBLZa — Sarah Abdallah (@sahouraxo) April 16, 2018

In der Nacht zum heutigen Dienstag gab es einige Luft- oder Raketenangriffe auf verschiedene Militärbasen in Syrien, von denen das US-Militär sagt, dass es dafür nicht verantwortlich ist.

First footage posted showing jet in the sky around #Damascus pic.twitter.com/GEjvpZs793 — Danny Makki (@Dannymakkisyria) April 16, 2018

Das sieht also nach Al Kaidas Luftwaffe aus, auch bekannt als die Luftwaffe des zionistischen Terrorregimes. Danny Makki meldet dazu weiter, dass angriffene Ziele die Luftwaffenstützpunkte Sheirat und Dumair gewesen seien, und es außerdem Gerüchte gebe, dass T4, Kisweh, Damascus International Airport angegriffen wurden, diese Gerüchte bislang jedoch nicht konkret sind. Das Militärmedienzentrum meldete, die syrische Luftabwehr habe alle Dumair angreifenden Raketen abgefangen und die meisten der Sheirat angreifenden Raketen. Interessant könnte noch die Frage werden, ob und wenn ja, wie, Russland vom zionistischen Apartheidregime über die Attacke vorab informiert wurde, denn die Air Base Dumair ist als Stützpunkt russischer Soldaten bekannt.

Aus dem als „Exklave“ zur Ost-Qalamoun-Tasche gehörenden Ort Dumair wurde am Montag Abend übrigens gemeldet, dass sich dort gerade wesentliche „Rebellen“ der syrischen Armee angeschlossen haben, während die Tigerkräfte der Armee den Auftrag bekommen haben sollen, sich mit versöhnungsunwilligen Rebllen in der Ost-Qalamoun-Tasche zu beschäftigen. Insofern wäre es nachvollziehbar, wenn das zionistische Regime den von ihm unterstützten Terroristen heute Nacht mit Raketenangriffen Mut zum Weiterkämpfen machen wollte.

Nachtrag 05:25h: Eine Nachricht zum Stand der Verhältnisse in Mitteleuropa, aufgrund der fortgeschrittenen Stunde im Fefe-Stil:

Den saudischen Schwanz der zionistisch-wahhabtischen Terrorachse zu kritisieren, ist in Deutschland nun OK. Zarte Kritik am israelischen Kopf der Achse führt jedoch nach wie vor zu Versuchen gesellschaftlicher Ächtung durch die Mafia.

