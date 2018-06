Geländegewinne für die syrische Armee im Gebiet Lajat

Wie @watanisy am gestrigen Dienstag mitteilte, hat die syrische Armee am gestrigen Dienstag neue Punkte an der Front bei Busra Al Harir im Gebiet Lajat in Südwest-Syrien eingenommen.

Busra Al Harir liegtgenau im nur rund sieben Kilometer breiten Flaschenhals des östlichen Schenkels der vom zionistischen Regime protegierten U-förmigen Terrortasche in Südwest-Syrien. Jeder kleine Geländegewinn der Armee ist da also relevant, weil er schnell zu einer völligen Abtrennung der nordöstlichen Gebiete der Südwest-Syrien-Tasche führen kann. Eine Karte von @Suriyak zeigt, wo die syrische Armee da heute ein Stückchen, möglicherweise mehr als einen Kilometer, vorgerückt ist.

Diese Engstelle im Terroristengebiet ist unmöglich zu verteidigen, weshalb sie ein sehr plausibler Startpunkt für die bereits seit Wochen angekündigte Daraa-Offensive der syrischen Armee ist. Die Gefechte der Armee mit Terroristen bei Busra Al-Harir gestern scheinen aber noch kein Starschuss für diese Offensive gewesen zu sein. Am Abend spielte eine Militärquelle Al Masdar News gegenüber die Geländegwinne der Armee in den mehrere Stunden langen Gefechten herunter.

Das sieht in Summe eher danach aus, dass die syrische Armee bislang bloß etwas Druck auf die Verhandlungen mit den Terroristen zu Versöhnung und Kapitulation ausüben will, und die syrisch-syrischen Gespräche diesbezüglich erstmal noch weitergehen. Vielleicht ist es der syrischen Armee ja doch noch möglich, einige der vom Terrorismus befallenen Gebiete in Südwest-Syrien kampflos wiedereinzunehmen. Die syrische Regierung lässt jedenfalls nichts unversucht, um soweit möglich zu einer möglichst gewaltfreien Lösung des Terrorproblems zu kommen.

In der Nacht zum heutigen Mittwoch haben Einheiten der syrischen Armee Al Masdar News zufolge allerdings mit Artillerie weiter Druck auf die Terroristen in Busra Al-Sham und Busra Al-Harir gemacht.

Advertisements