Syrische Armee kommt in der Ledja zügig voran

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA teilte am heutigen Sonntag mit, dass die Armee einen Angriff von Al-Kaida-Terroristen auf Armeeposten im Norden der Provinz Hama abgewehrt hat und im Nordosten der Provinz Daraa bei ihrer Operation zur Beseitigung des Terrorismus in der Ledja weiter vorgerückt ist.

Auf einer Karte von Arabiana Intel stellen sich die heutigen Fortschritte der Armee wie folgt dar:

Auf einer Übersichtskarte von Desert Hawk ist zu erkennen, dass den Terroristen in der Ledja mit den heutigen Fortschritten kaum mehr als ein schmaler Schlauch geblieben ist, dem jede strategische Tiefe fehlt (Fortschritte der Armee seit Beginn der Ledja-Operation vor vier Tagen in blau)

Al Masdar News hatte am Sonntag gemeldet, dass die russische Luftwaffe die syrische Armee im Anti-Terror-Kampf in der Provinz Daraa heute intensiv unterstützt hat. Sputnik meldete am Sonntag derweil, dass in gleich elf Orten der Gegend unter FSA-Fahne agierende bewaffnete Gruppen zur syrischen Armee übergelaufen sind, was das schnelle Vorrücken der syrischen Armee einerseits erklärt und andererseits eben dadurch bedingt sein dürfte. Hasbara-Schleudern wie die zwangsgebührenfinanzierte deutsche Märchenschau jammern derweil, dass die USA, wie sie gestern erklärt haben, sich der Eliminierung des Terrorismus in Südwestsyrien durch die syrische Armee und die russische Luftwaffe nicht militärisch entgegenstellen wollen.

In der Türkei hat unterdessen Präsidet Erdogan wie erwartet die von ihm selbst angesetzten Neuwahlen gewonnen, womit er nun ein Mandat erklamieren kann, seine in Konfrontation zur USA und ihrer Unterstützung für den PKK-Ableger YPG stehende Politik in Nordsyrien fortsetzen zu können.

