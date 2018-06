Syrische Armee drückt Flaschenhals im Nordosten von Daraa weiter zu

Wie Al Masdar News am gestrigen Mittwoch berichtete, drückt die syrische Armee nahe Busra Al Harir den Flaschenhals zum nordöstlichen Gebiet der von Terroristen beherrschten U-förmigen Tasche in Südwestsyrien weiter zu.

Eine Karte von @GeromanAT zeigt, wo der Vorstoß der Armee erfolgte.

Ob der Nachschubweg der Terroristen durch die Engstelle noch offen ist oder nicht, mag dahingestellt sein, aber jedenfalls hat die syrische Armee die Kontrolle darüber, oder kann sie jederzeit bekommen. Sollte der Kessel noch nicht zu sein, wäre es für die Terroristen im Gebiet Lajat jedenfalls höchste Zeit, sich zu entscheiden, ob sie sich in dem kleinen Gebiet in einem kleinen separaten Kessel in aussichtsloser Lage einkesseln lassen wollen, oder ob sie eine Kapitulation und Versöhnung wünschen.

Wie schon auf der Karte von GeromanAT zu sehen ist, gingen auch am Mittwoch die Operationen der Armee gegen die Terrorgruppe ISIS im Gebiet zwischen Suweida und Deir Ezzor weiter. Zu beiden Seiten der von den USA besetzten Tasche Tanf nahm die syrische Armee dabei ISIS kräftig Gelände ab. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldete am Mittwoch, die syrische Armee habe 4500 Quadratkilometer der Wüstengegend östlich von Tanf von der Terrorgruppe ISIS befreit.

Es bleibt allerdings in der Gegend westlich des Euphrat trotzdem noch eine Menge für die Armee im Kampf gegen ISIS zu tun.

Und aufgrund des schwer zu kontrollierenden Wüstencharakters der Gegend ist es dabei durchaus möglich, dass die syrische Armee und ihre Partner vermutlich mehrere Kampgnen in den gleichen Landstrichen durchführen müssen, um den Terrorismus wirklich aus der Wüste verdrängen zu können.

