Israelische Streitkräfte attackieren Syrien erneut

Wie Muraselon soeben unter Berufung auf eine Militärquelle mitteilte, haben die israelischen Streitkräfte aus dem israelisch besetzten Golan heraus einen Artillerieangriff auf eine rund einen Kilometer südlich von Harfa gelegene Stellung der syrischen Armee durchgeführt, wodurch Sachschaden entstanden sein soll.

Hintergrund dieses israelischen Angriffes scheint zu sein, dass Israel die syrische Armee dabei behindern möchte, von Israel unterstützte Antiregierungskräfte, unter denen sich Al-Kaida-Terroristen befinden, in der nahegelegenen Beit-Jinn-Tasche erfolgreich zu bekämpfen.

Aus der Provinz Deir Ezzor berichtete der britische Sender Lualua TV heute, dass die syrische Armee auf der im Fluss Euphrat gelegenen Saqr-Insel Fortschritte macht.

Die Fortschritte dort gestalten sich als schwierig, weil die Gegend sehr stark vermint ist. Gestern war der populäre syrische General Issam Zahreddine dort durch eine Mine ums Leben gekommen.

Hohe syrische, iranische und russische Offiziere führen in der Regel von der Front, was für Respekt bei der Truppe und Beliebtheit im Volk sorgt, aber auch vergleichsweise große Verluste in hohen Offiziersrängen mit sich bringt.

Des Weiteren gibt es aus der Provinz Deir Ezzor heute die Information, dass US-gestützte SDF-Kräfte der Terrorgruppe ISIS zwei Orte am Fluss Khabur abgenommen haben, und das Gerücht, dass US-gestützte SDF-Kräfte die Kontrolle über das östlich von der Stadt liegende Öl- und Gasfeld Konoko an russische Kräfte abgegeben haben sollen.

Weiterhin gab es heute Konkretisierungen der schon seit einigen Tagen zirkulierenden Behauptungen, denen zufolge die syrische Armee bei Mayadin den Euphrat überquert haben soll. Aktueller Stand ist da nun, dass die syrische Armee im Ort Dhiban sein soll, und außerdem nur noch zwei Kilometer von der Gegend des ergiebigen Omar-Ölfeldes entfernt sein soll.

Offizielle Bestätigungen für diese Gerüchte und Behauptungen stehen jedoch ebenso wie der heutige SANA-Bericht zum Kriegsgeschehen in Syrien noch aus.

