Irakische Sicherheitskräfte haben am heutigen Freitag die im Norden der Provinz Kirkuk gelegene Stadt Altun Kupri eingenommen.

Die Provinz Kirkuk gehört nicht zum kurdischen Autonomiegebiet, doch der von Israel unterstützte Präsident des kurdischen Autonomiegebietes, Massud Barzani, beansprucht trotzdem die Herrschaft über die ölreiche Provinz.

Bei der heutigen Einnahme von Altun Kupri durch die irakischen Sicherheitskräfte soll es zu Gefechten mit „Peshmerga-Kräften“ von Barzani gekommen sein. Außerdem sollen Peshmerga-Kräfte eine Brücke in Altun Kupri zerstört haben, um die irakischen Sicherheitskräfte am Vorrücken zu hindern. Unklar ist gegenwärtig noch, wie heftig die Kampfhandlungen gewesen sind. Klar ist hingegen, dass zumindest von der Seite Barzanis mit Desinformationsmitteln gearbeitet wurde. Barzanis Senior-Berater Hemin Hawrami twitterte beispielsweise heute morgen, Peshmerga hätten von den USA an die irakische Armee gelieferte Abrams-Panzer zerstört, doch das Beweisfoto, mit dem er seinen Tweet garnierte, war schon mehrere Jahre alt.

Der irakischen Armee zufolge haben Peshmerga bei den Kämpfen auch von Deutschland ausschließlich für den Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS gelieferte Raketen eingesetzt. Die staatliche deutsche Tagesschau meldete unterdessen am heutigen Freitagabend, die deutsche Kriegsministerin Ursula von der Leyen habe entschieden, die vor einigen Tagen wegen der Auseinandersetzungen um die Stadt Kirkuk ausgesetzte Ausbildung von Peshmerga-Kräften durch die deutschen Streitkräfte wieder aufzunehmen.

Aus Syrien kam am heutigen Freitag die bislang noch unbestätigte Meldung, die syrische Armee habe im Kampf gegen ISIS in der Provinz Deir Ezzor den Rand des ertragreichen Omar-Ölfeldes erreicht.

Nachtrag 23:00h: Hier noch eine Karte zur Lage in der Provinz Kirkuk:

Die Provinz Kirkuk scheint mit der Einnahme von Altun Kupri also wieder komplett in der Hand der irakischen Regierung zu sein.

