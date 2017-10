Syrische und irakische Armee machen rapide Fortschritte

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Dienstag vom Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS in der ostsyrischen Provinz Deir Ezzor berichtete, haben die syrische Armee und ihre Partner westlich des Euphrat die Stadt Mo-Hassan sowie die Dörfer Boqrous Tahtani, Boqrous Fouqani, al-Zabari, al-Olaiyiat, Saalou, al-Toub, al-Abd, al-Bo Omar und al-Bo Leil eingenommen.

24 Resistance Axis visualisiert das auf einer Karte so, dass die syrische Armee und ihre Partner damit in den letzten 48 Stunden das ganze westliche Ufer des Euphrat zwischen den Städten Deir Ezzor und Al Mayadin, ein Gebiet von 210 qkm Größe, befreit haben.

Vom östlichen Ufer des Euphrat berichtete SANA, dass sich die syrische Armee nach der Einnahme von Husayniyah in Richtung Junaynah und Shaqrah voranbewegt. Da scheint die syrische Armee also am dem Stadtkern von Deir Ezzor gegenüberliegenden Ufer des Euphrats weiter nach Norden zu gehen. Inoffizielle Quellen berichteten unterdessen, dass die syrische Armee auch in den noch von ISIS-Terroristen besetzten Teilen des Stadtkerns westlich des Euphrats Fortschritte macht.

Weiterhin berichtete SANA, dass die syrische Armee im Osten der Provinz Hama südwestlich von Ithriya das Wadi al-Azib und die Dörfer Jebab al-Tanahej sowie al-Miksar al-Qebli und al-Shamali aus der Hand von ISIS- und Al-Kaida-Terrroisten eingenommen hat. 24 Resistance Axis hat zu den Fortschritten der Armee in dieser Gegend heute folgende Karte veröffentlicht:

Trotz des Durchbruchs zahlreicher der in dem Gebiet aktiven Terroristen in die Idlib-Tasche vor einigen Tagen scheint es in dem Gebiet also immer noch Terroristen zu geben.

Kämpfer der PKK-nahen kurdischen YPG und Anhänger der von den USA unterstützten kurdisch geprägten Gruppierung SDF feiern unterdessen mehr als vier Monate nach Beginn der Operation die vollständige Einnahme der ostsyrischen Provinzhauptstadt Raqqa.

U.S.-backed Syrian forces raise flags in the center of the city of Raqqa after liberating the city from ISIS. https://t.co/yraCqgx7Cg pic.twitter.com/OrUSdZKwQN — ABC News (@ABC) October 17, 2017

Das US-Militär widersprach der Darstellung allerdings ein wenig und erklärte heute, bislang seien erst 90% der Stadt Raqqa von der Terrorgruppe ISIS befreit worden.

Richtig schnell vorgerückt sind heute aber die irakische Armee und ihre Partner in die von Israels kurdischem Liebling Barzani und seinen „Peshmerga“ seit Jahren widerrechtlich besetzten nordirakischen Gebiete.

Während Barzanis Peshmerga ihr Heil in Flucht suchten, haben die irakische Armee und ihre Partner nach der gestrigen Einnahme von Kirkuk heute große Gebiete in Sinjar, Bashiqa, Makhmour und Khanaqin sowie auch den irakisch-syrischen Grenzübergang Rabia eingenommen. Ziel der Operation der irakischen Armee ist es offensichtlich, Israels kurdische Proxy-Kräfte zumindest bis auf die Linie zurückzudrängen, wo es der irakischen Verfassung zufolge ein kurdisches Autonomiegebiet gibt und die Peshmerga demnach grundsätzlich legal operieren.

Angesichts dessen, dass Barzanis Legitimität aufgrund fehlender Wahlen fraglich ist und seine Peshmerga sich in Kirkuk nicht wie Sicherheitskräfte, sondern eher wie gewöhnliche Räuber- und Erpresserbanden benommen haben sollen, erscheint es allerdings auch denkbar, dass die irakische Armee und ihre Partner mit Barzanis Schergen auch im kurdischen Autonomiegebiet aufräumen.

Eine große Frage ist, warum sich Barzanis Peshmerga angesichts des Vorrückens der Armee kampflos zurückziehen, obwohl Barzani und seine Kumpane für den Fall des Vorrückens der irakischen Armee angekündigt hatte, dass sie keinen Millimeter Boden preisgeben und bis zum letzten Blutstropfen kämpfen würden. Den Talabani nahestehenden Peshmerga hatten Barzani und seine Leute unterstellt, sie hätten ihre Positionen kampflos aufgegeben, und die „kurdische Sache“ verraten, weil sie dem Iran nahestehen. Nun verhalten sich Barzanis Peshmerga aber eindeutig ganz ähnlich: sie ziehen sich überall, wo die Armee und ihre Partner vorrücken, kampflos zurück. Denkbar ist etwa, dass sie sich Barzanis Befehlen zuwiderhandelnd kampflos zurückziehen, weil ihre US-Ausbilder ihnen dazu geraten haben. Das mag schon alles stimmen, aber ein Aspekt scheint dabei übersehen zu werden.

Zusammen mit der irakischen Armee und iran-freundlichen Volksmobilisierungseinheiten rücken auch turkmenisch geprägte Kräfte gegen Barzanis Peshmerga vor. Die blauen Fahnen der Turkmenen, unter denen es auch Schiiten gibt, waren gestern in Kirkuk sehr oft zu sehen, oft auch direkt zusammen nicht nur mit der irakischen Nationalfahne, sondern auch mit Fahnen mit dem für Schiiten sehr typischen arabischen Schriftzug Ya Hussein!

Möglicherweise sind die jüngst stark verbesserten militärischen Beziehungen zwischen der Türkei, dem Iran und dem Irak der wichtigste Schlüssel, um die Flucht von Barzanis Peshmerga zu verstehen. Beim Kampf gegen Turkmenen steckt Barzani nämlich in einer derben Zwickmühle. Jeder weiß, dass viele Türken, und ganz besonders der türkische Präsident Erdogan, Turkmenen quasi als Türken betrachten.

Und immer wieder sollen auch viele turkmenische Kampfverbände heimlich gespickt gewesen sein mit Spezielkräften der türkischen Armee. Wenn Barzani seinen Peshmerga befahlen würde, auf Kräfte der irakischen Armee zu schießen, die turkmenische Kräfte beinhalten, wäre es nicht unwahrscheinlich, dass der türkische Präsident Erdogan das als Akt des Krieges gegen die Türkei brandmarken würde und dann auch entsprechende Konsequenzen folgen würden.

Israels Lakai Barzani ist jedoch Chef eines Binnengebietes, das, wenn er nicht über Bagdad oder Teheran gehen will, nur durch die Türkei versorgt werden kann. Würde Barzani seine Peshmerga auf Turkmenen schießen lassen, würde er damit ganz unmittelbar das bislang von der Türkei unterstützte kurdische Autonomieprojekt im Irak gefährden. Lässt er seine Peshmerga nicht schießen, sondern flüchten, können die gemeinsam operierenden Verbände aus irakischer Armee, Turkmenen-Brigaden und Volksmobilisierungseinheiten allerdings große Gebiete kampflos einnehmen. Es sieht danach aus, dass genau das gerade geschieht.

Und es ist fraglich, wo da das Ende sein wird.

Advertisements