Irak beginnt mit Rückeroberung von Kirkuk

Irakische Sicherheitskräfte haben am heutigen Montag mit der Rückeroberung der Provinz Kirkuk sowie der gleichnamigen Provinzhauptstadt begonnen.

Nachdem die vom Westen gehätschelte kurdische Regionalverwaltung (KRG) 2014 im Nordirak einen gewaltätigen wahhabitischen Aufstand in sunnitisch geprägten Gebieten Iraks unterstützt hat, bei dem nicht zuletzt aufgrund von die Verteidigung durch Fluchtbefehle sabotierenden kurdischen Offizieren in der irakischen Armee im Sommer 2014 eine kleine Gruppe von ISIS-Terroristen die vorübergehend Macht in den Provinzen Nineveh und Anbar die Macht an sich reißen konnte, hatten als „Peshmerga“ bezeichnete Einheiten der kurdische Regionalverwaltung die benachbarte Provinz Kirkuk besetzt. Anstatt die ölreiche Region wieder der Kontrolle in Bagdad zu übergeben, hat der die kurdische Regionalverwaltung dominierende und insbesondere von „Israel“ unterstützte Barzani-Clan stattdessen vor einigen Tagen ein Referendum abgehalten, um einen kurdischen Staat vom Irak abzuspalten, und zwar einschließlich Kirkuk und anderer Gebiete, die zwar von Peshmergas besetzt sind, aber nicht zum rechtmäßigen Gebiet der kurdischen Regionalregierung gehören. Das hatten Barzani und Konsorten sich also fein ausgedacht: zuerst mit ISIS und Kumpanen wahhabitisches Chaos in Anbar und Nineveh herbeiführen und damit die irakische Regierung beschäftigen, dann Kirkuk zum angeblichen Schutz vor den von ihm selbst unterstützten Wahhabi-Terroristen besetzen und anschließend mit das gesamte von Einheiten der kurdischen Regionalverwaltung beherrschte Gebiet als unabhängigen Staat ausrufen.

Die zentrale Rolle, die Kirkuk dabei spielt wird durch eine einfache Karte zur unter Kontrolle der kurdischen Regionalverwaltung stehenden Ölförderung schnell ersichtlich.

Von den geschätzt 790.000 Fass Öl am Tag, die die kurdische Regionalverwaltung produziert und irakischem Recht zuwiderlaufend an die Türkei und Israel verkauft, stammen satte 550.000 Fass aus dem von der kurdischen Regionalverwaltung widerrechtlich besetzten Kirkuk. Ohne Kirkuk funktioniert Barzanis von Israel unterstützter Traum von der Gründung eines kurdischen Ölstaates also nicht so recht.

Iraqi News meldet, dass Barzanis Peshmerga heute angesichts vorrückender irakischer Sicherheitskräfte zwei Regionen südlich der Stadt Kirkuk verlassen haben. RT meldet, dass irakische Sicherheitskräfte auch die North Gas Company Station, eine nahegelegene Ölverarbeitungsanlage, den Industriebezirk südlich der Stadt Kirkuk und die nordwestlich der Stadt Kirkuk gelegene K-1 Luftwaffenbasis eingenommen haben. Und NRT TV meldet, dass irakische Volksmobilisierungseinheiten am Mittag in einen südlichen Bezirk der Stadt Kirkuk vorgerückt seien, und meldete dann weiter, dass irakische Einheiten auch einen Militärflughafen östlich der Stadt Kirkuk eingenommen haben. Die Lage in Kirkuk entwickelt sich mit großer Geschwindigkeit und mit weiteren Nachrichten dürfte bald zu rechnen sein.

Aus Syrien wurde unterdessen vom Anti-Terror-Kampf gegen ISIS gemeldet, dass die syrische Armee die nördlich der Stadt Deir Ezzor gelegene Ortschaft Husayniyah eingenommen hat.

Da geht es für die Armee also weiter vorwärts.

