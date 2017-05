ISIS hält nur noch 3% von West-Mossul

Offiziellen Angaben zufolge haben irakische Sicherheitskräfte im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS in der nordirakischen Metropole Mossul nun auch den Bezirk Najjar eingenommen.

Auf einer Karte sieht das noch von ISIS in West-Mossul beherrschte Gebiet damit etwa wie folgt aus:

Da der komplette Ostteil Mossuls schon vor Monaten befreit wurde, hält ISIS in ganz Mossul nun nur noch die Altstadt sowie die angrenzenden Innenstadtbezirke Zinjili und Shafaa, die zusammen eine Fläche von kaum fünf Quadratkilometer haben, was etwa 3% der Gesamtfläche von West-Mossul entsprechen soll. Auf einer Karte von ganz Mossul wirken die noch unter der Herrschaft von ISIS stehenden Bezirke geradezu verloren.

Trotzdem ist nicht damit zu rechnen, dass die Einnahme des Rests von Mossul für die Sicherheitskräfte einfach werden wird. Im verbliebenen Rest des Gebietes unter ISIS-Herrschaft befinden sich noch zahlreiche Fanatiker, die trotz ihrer völlig ausweglosen militärischen Lage partout nicht aufgeben wollen und schätzungsweise 200.000 Zivilisten, die ihnen als menschliche Schutzschilde dienen. Die Situation ähnelt damit zusehends einer kriminellen Massengeiselnahme, bei der die Sicherheitskräfte versuchen, möglichst viele Zivilisten zu retten und deshalb noch nicht abzusehen ist, wie lange die Situation noch andauern wird. Geben die Geiselnehmer auf oder stürmen die Sicherheitskräfte den Ort der Geiselnahme, könnte es ganz schnell gehen, doch geben sie nicht auf, kann die Situation auch noch eine ganze Weile dauern.

Bis jetzt sieht es zwar nicht nach einer baldigen Kapitulation der Reste von ISIS in Mossul aus, doch in anderen von ISIS beherrschten Städten sah das auch meist zunächst so aus und dann ging es öfter mal plötzlich doch alles ganz schnell.

