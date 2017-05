Syrische Armee rückt südlich und östlich von Qaryatayn vor

Am heutigen Dienstag sind die syrische Armee und ihre Partner mit einem überraschenden Vorstoß südlich und östlich der auf halbem Weg von Damaskus nach Palmyra gelegenen Stadt Qaryatayn gegen die Terrorgruppe ISIS vorgerückt.

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldet dazu, die syrische Armee und ihre Partner hätten in der in der Provinz Homs gelgenen Gegend die Kontrolle über den Qaryatayn-Damm sowie weitere Gebiete, nämlich den Berg Mahsa, Swanat al-Mahsa, den Berg,al-Khanzir, Tloul al-Khedaryiat, Tloul al-Amida, den Hügel Um Twaiqa, Sahabat al-Mashtal, den Hügel al-Etisalat sowie die dortige Bahnstation, gefestigt und dabei Dutzende Terroristen eliminiert. Zur Verdeutlichung, um welches Gebiet es bei dieser Offensive gegen die Terrorgruppe ISIS geht, haben wir die Lage des Gebietes in eine Karte aus der Wikipedia eingezeichnet:

Auf der Karte kann man erkennen, dass die Offensive einerseits die Straßenverbindung von Homs nach Palmyra besser absichert. Weiterhin schneidet die Offensive in die aus Osten kommenden Nachschubwege der „grün“ markierten Regierungsgegner nordöstlich von Damaskus. Setzt die Armee in der allenfalls spärlich besiedelten Gegend ihre Offensive weiter nach Süden bis zur Straße über den Grenzübergang Tanf in den Irak fort, sichert die Armee sich damit nicht nur einen zweiten Zugang zur Straße in den Irak, sondern kappt damit gleichzeitig auch sämtlichen bewaffneten Regierungsgegnern nordöstlich von Damaskus in Orten wie Dumair, Ruhaybah und Jayroud den Nachschub aus dem ISIS-Gebiet und Jordanien.

