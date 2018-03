Syrische Armee rückt in Richtung Hazeh vor

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Montag mitteilte, hat die syrische Armee damit begonnen Stellungen von Terroristen in der im Südosten der südlichen Ost-Ghouta-Tasche gelegenen Ortschaft Hazeh zu eliminieren und in Richtung Hazeh vorzurücken.

Al Masdar News meldete dazu am heutigen Nachmittag, dass die syrische Armee sich bereits in den östlichen Bezirken von Hazeh befinde.

Aus dem Norden Syriens wurde heute aus der Provinz Aleppo gemeldet, dass die türkische Armee und ihre auf FSA geflaggten Jihadi-Söldner das rund zehn Kilometer westlich von Al Bab gelegene Dorf Shaala aus der Hand der kurdischen Separatistenmiliz YPG erobert haben.

Aus Libyen wurde derweil gemeldet, dass Saif Al Islam Gaddafi zu den in diesem Jahr anstehenden Präsidentschaftswahlen kandidieren will. Die gegenwärtige Lage in Libyen sieht auf einer Karte so aus, dass die von Ägypten und Russland unterstützten Kräfte von Ex-CIA-Mann Hiftar die von den NATO-Staaten unterstützten Misrata-Banden in Tripoli und Misrata schon ziemlich eingemauert haben.

Sollte dann auch noch Saif Al Islam Gaddafi zum Präsidenten Libyens gewählt werden, wäre die Niederlage der FUKUS-Koalition in Libyen so gut wie komplett.