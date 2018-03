Massenflucht aus der südlichen Ost-Ghouta-Tasche

Wie in einer vom russischen Militär bereitgestellten Live-Cam vom humanitären Korridor in Hamouriyah zu sehen war, sind am heutigen Samstag zahlreiche Menschen aus der südlichen der von Terroristen beherrschten Taschen in Ost-Ghouta nahe Damaskus geflüchtet.

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldete, dass heute etwa 10.000 Personen über den Korridor in Hamouriyah geflüchtet seien. Dem russischen Militär zufolge lag die Anzahl der während der Feuerpause am heutigen Vormittag aus den Terroristengebieten in Ost-Ghouta geflüchteten Menschen bei über 30.000, womit die Gesamtzahl der in den letzten Tagen von dort geflüchteten Menschen bei rund 45.000 Personen liegen soll. Gleich welche Zahl der Wahrheit näher kommt, in der Live-Cam ist es klar, dass es jedenfalls viele Menschen waren, die heute aus den Terroristengebieten geflüchtet sind. Frauen, Kinder und auch reichlich flüchtende Männer waren da zu sehen.

Dazu, wie viele Menschen, Bewaffnete und Zivilisten, in der südlichen Ost-Ghouta-Tasche nach der heutigen Massenflucht noch verblieben sind, liegen im Moment keine belastbare Angaben vor. Möglicherweise sind das nicht mehr viele. Nach dem Ende der heutigen Feuerpause hat die syrische Armee in der südlichen Ost-Ghouta-Tasche rund die Hälfte der Orte Kafr Batna und Saqba eingenommen. Auf einer Karte sieht der heutige Fortschritt der Armee in der südlichen Ost-Ghouta-Tasche etwa wie folgt aus:

Aus dem nordwestsyrischen Bezirk Afrin wurde heute gemeldet, dass die türkische Armee und ihre auf FSA geflaggten Jihadi-Söldner die nördlich und westlich der Stadt Afrin gelegenen Gebiete von der Stadt Afrin abgeschnitten und in zwei Teile zerteilt haben. Erwartet wird von türkischer Seite, dass diese Gebiete menschenleer sind, doch aufgrund von Minen gehen die türkischen Söldner nur langsam in die Gebiete hinein.

Gerüchten zufolge soll die kurdische Separatistenmiliz PYD/YPG inzwischen die Zivilbevölkerung der Stadt Afrin zur Flucht aus der Stadt aufgefordert haben, damit sie ihr bei ihrer demnächst auch in der Stadt Afrin anstehenden Niederlage nicht im Weg steht. Mit der Erstürmung der Stadt Afrin durch die türkische Armee und ihre Jihadi-Lakaien wird etwa ab Sonnenaufgang gerechnet.

Nachtrag 23:45h: Kurdischen Angaben zufolge hat die Erstürmung der Stadt Afrin durch die türkische Armee und ihre Jihadi-Lakaien bereits begonnen.

Nachtrag Sonntag 00:25: Übrigens: #Propaganda #Fail #Deutschland:

Umfrage ZDF-Politbarometer 16.3.2018 (Folie 17): Mir macht (sehr) große Sorgen die Politik von …

Donald Trump – ja: 82%, nein: 17%.

Wladimir Putin – ja: 53%, nein: 44%.

Umfrage im Auftrag der Springerpresse 17.3.2018: Mehrheit der Deutschen wünscht politische Annäherung an Russland.

