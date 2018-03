Syrische Armee nimmt Saqba und Kafr Batna ein

Nachdem am Morgen noch einmal einige Tausend Zivilisten aus der südlichen Ost-Ghouta-Tasche geflüchtet waren, hat die syrische Armee am heutigen Sonntag anschließend die im Südosten der Tasche gelegenen Ortschaften Saqba und Kafr Batna eingenommen.

Auf einer aktuellen Karte von PetoLucem sieht die Lage in Ost-Ghouta damit wie folgt aus:

Die Stimmung bei der Armee in Ost-Ghouta ist von Siegeszuversucht geprägt und ein Überraschungsbesuch des syrischen Präsidenten Bashar Al Assad bei den Truppen in Ost-Ghouta hat für weitere Motivation gesorgt.

Als Nächstes scheint die Befreiung von Harasta anzustehen. Die dort herrschenden Banden hatten auf ein heute um 15:00h ablaufendes Ultimatum zur kampflosen Übergabe des vollständig umzingelten Ortes nicht positiv reagiert. Wo das Ende der Terroristenpräsenz in Ghouta damit allmählioch absehbar wird, bewarben sich bewaffnete Banden durch Angriffe auf Armeepositionen in Qadam im Süden von Damaskus, im Nordosten der Ost-Qalamoun-Tasche und in der Wüste von Deir Ezzor westlich des Euphrats in den letzten 24 Stunden bereits darum, im Anschluss an die Befreiung von Ost-Ghouta durch eine Militäroperation eliminiert zu werden.

Aus dem nordwestsyrischen Bezirk Afrin wurde berichtet, dass die dort bislang herrschenden kurdischen Separatistenmilizen der YPG die Stadt Afrin am Samstag Abend in aussichtsloser Lage evakuiert haben, woraufhin die türkische Armee und ihre auf FSA geflaggten Jihadi-Söldner am heutigen Sonntag Morgen ohne weiteren Kampf in die Stadt eingerückt waren. Dort angekommen, machten sich die Invasoren, sofern sie gerade nicht mit Plünderungen oder Kämpfen untereinander beschäftigt waren, umgehend an die Zerstörung von ihnen missliebigen syrischen Kulturgütern. Auf einer kurdischen Karte sieht die Lage in Nordwestsyrien mit dem Einrücken der Türkei und ihrer Lakaien nun wie folgt aus:

Die auf der Karte weiß und gelb markierten Gebiete dürften aller Voraussicht nach in nächster Zukunft ihre Farbe wechseln. Dazu, ob das auch für das lila markierte Gebiet, dass auf der Karte mit einer türkisch-russichen Vereinbarung gekennzeichnet ist, der Fall sein wird, gibt es bislang keine belastbaren Informationen.

