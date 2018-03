Syrische Armee nimmt Ein-Tarma-Tal ein

Wie die syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Dienstag mitteilte, hat die syrische Armee im Kampf gegen Terroristen in der südlichen Ost-Ghouta-Tasche Fortschritte im Ein-Tarma-Tal und in Hazeh gemacht.

Inoffizielle Quellen meldeten dazu bereits, dass die syrische Armee das Ein-Tarma-Tal größtenteils oder vollständig eingenommen habe. Auf einer Karte von @Suriyak sieht der heutige Fortschritt der Armee in der südlichen Ost-Ghouta-Tasche wie folgt aus:

Aus dem Ort Harasta, der die nordwestliche Ost-Ghouta-Tasche bildet, wurde am heutigen Dienstag inoffiziell gemeldet, dass die dortigen Terroristen bereits mit dem Verbrennen ihrer Hauptquartiere begonnen haben, um sich so auf die Kapitulation gegenüber der syrischen Armee vorzubereiten.

Aus dem Bezirk Afrin in Nordwestsyrien gab es heute die Nachricht, dass die türkische Armee und ihre auf FSA geflaggten Jihadi-Söldner dort einige südlich der Stadt Afrin gelegene Dörfer aus der Hand der kurdischen Separatistenmiliz YPG erobert haben. Auf einer Karte sieht das wie folgt aus:

SANA berichtete, dass in der Stadt Aleppo heute mehrere Tausend Menschen gegen die illegale türkische Besatzung von Afrin demonstriert haben.