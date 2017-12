Syrische Armee kommt im Kampf gegen Al Kaida voran

Die syrische Armee ist am heutigen Dienstag im Kampf gegen die Terrorgruppe Al Kaida sowohl in der Idlib-Tasche als auch in der Bei-Jinn-Tasche ein Stück vorangekommen.

24 Resistance Axis meldet aus der Idlib-Tasche, dass die syrische Armee dort auf der Abu Dali von Süd nach Nord in Richtung Abu Dhuhur vorrückend zwei Hügel eingenommen hat. Islamic World Update verbreitet dazu folgende Karte:

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldete am heutigen Morgen, dass die syrische Armee die letzten der von Israel unterstützten Terroristen in Tal Maqtoul al-Sharqi in der Beit-Jinn-Tasche im Südwesten Syriens eliminiert hat. Von @Suriyak gab es dazu heute am späten Abend folgende Karte:

Im Laufe des Tages wurden heute dann inoffiziell darauf aufbauende weitere Erfolge der Armee in der Beit-Jinn-Tasche gemeldet. Das zionistische Apartheidregime scheint an dieser Front also nicht mehr in der Lage zu sein, die Niederlage der von Israel unterstützten Terroristen von Al Kaida und Konsorten zu verhindern.

