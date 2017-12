Erfolgreicher Dienstreisetag für Wladimir Putin

Am heutigen Montag war der russische Präsident Wladimir Putin zu kurzfristig angesetzten Arbeitsbesuchen in Ägypten und der Türkei, denen er auch noch einen überraschenden Stop auf der russischen Luftwaffenbasis in Syrien vorgeschaltet hatte.

Um die Atmosphäre bei der Begrüßung Putins durch den syrischen Präsidenten Assad zu beschreiben, bedarf es eigentlich nur eines Bildes:

Beim anschließenden Gespräch erklärte Assad Putin im Namen des syrischen Volkes seine tiefe Dankbarkeit für die Hilfe, die die russischen Streitkräfte den Syrern beim Sieg über die Terrorgruppe ISIS geleistet haben. Putin seinerseits dankte den russischen Piloten für ihre Arbeit, kündigte den Beginn eines Truppenrückzuges aus Syrien an und gratulierte den heimkehrenden russischen Soldaten mit den Worten „Ihr kehrt als Sieger zu euren Familien und Freunden zurück“ und den geschlagenen Terroristen drohte er, dass die russische Luftwaffe stark wie nie zurückkommt, falls sie es wagen sollten, Syrien noch einmal anzugreifen.

Beim anschließenden Besuch in Kairo erklärten Putin und sein ägyptischer Kollege Sisi, dass sie den US-amerikanischen Schritt der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt von „Israel“ ablehnen und sie sich in Bezug auf Palästina, Syrien und Libyen einig seien. Weiterhin wurden während des Arbeitsbesuches von Putin in Ägypten Dokumente für die Konstriktion eines Atomkraftwerkes in Ägypten durch Russland im Wert von mehr als 20 Milliarden Dollar unterschrieben, wodurch Ägypten sich wirtschaftlich einen großen Schritt an Russland annähert. Angesichts der Unbeliebtheit der USA, die durch die Quds-Erklärung von US-Präsident Trump einen neuen Höhepunkt erreicht hat, ist der Zeitpunkt für Präsident Sisi natürlich günstig, engere Beziehungen Ägyptens zu Russland aufzubauen.

Bei Putins Dienstreisetag abschließenden Besuch in der Türkei erklärte der türkische Präsident Erdogan, dass die Türkei und Russland den gleichen Ansatz in Bezug auf Al Quds verfolgen und lobte, dass die russisch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen jeden Tag enger werden. Weiterhin gab Erdogan einen Hinweis darauf, dass Russland und die Türkei beabsichtigen, eine Kreditvereinbarung für die Verteidigungsindustrie zu treffen, und dies möglicherweise schon nächste Woche in Sochi erfolgen könnte. Das bedeutet sicherlich noch nicht den Austritt der Türkei aus der NATO zugunsten eines türkischen Bündnisses mit Russland, aber es ist ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung. Und, wie schon in Ägypten, ist der Zeitpunkt zur Vertiefung der türkisch-russischen Beziehungen im Militärbereich angesichts des Zorns der Bevölkerung der islamischen Welt über die Quds-Erklärung von Trump natürlich günstig.

Etwas weniger erfolgreich als der Dienstreisetag von Putin scheint derweil der heutige Dienstreisetag des Zionistenführers Benjamin Netanjahu verlaufen zu sein. Netanjahu hatte sich, wie das ansonsten zionistische Blättchen „Der Spiegel“ unter Berufung auf EU-Diplomaten meldete, mit Hilfe des befreundeten litauischen Außenministers quasi selbst zu einem EU-Außenministertreffen heute eingeladen. Weiter heißt es beim Spiegel unter der Schlagzeile „EU lässt Netanyahu abblitzen,“ dass die EU-Außenminister Netanjahu in Brüssel einen kühlen Empfang bereitet haben. Erstaunliche Worte finden sich zu Netanjahus Versuch, die EU mit Verweis auf die Bibel dazu zu nötigen, wie die USA Al Quds als Hauptstadt Israels anzuerkennen, im Spiegel:

Netanyahu scheint Trumps Solo dagegen noch selbstbewusster gemacht zu haben. „Alle oder die meisten EU-Länder werden ihre Botschaften nach Jerusalem verlegen“, sagte er kurz vor dem Treffen. Das dürfte in Brüssel als diplomatische Dreistigkeit aufgefasst worden sein.

Weiter heißt es, dass Netanjahu offenbar niemanden überzeugen konnte. „Die Minister haben eine bemerkenswerte Einigkeit gezeigt“, erklärte die EU-Außenbeauftragte Mogherini dem Spiegel zufolge nach dem Treffen. Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel hatte das Treffen aufgrund einer Erkrankung im familiären Umfeld übrigens kurzfristig abgesagt und sich vom deutschen Botschafter vertreten lassen. Das ist nachvollziehbar, denn es gibt sicher wichtigeres als seine Zeit mit den diplomatischen Dreistigkeiten Israels zu verplempern.

Advertisements