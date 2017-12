Syrische Armee macht Fortschritte im Südosten von Aleppo

Der syrischen Armee ist es inoffiziellen Quellen zufolge am heutigen Mittwoch im Kampf gegen die Terrorgruppe Al Kaida südwestlich von Khanasser in der Provinz Aleppo gelungen, zwei Dörfer und einen Hügel einzunehmen.

@GeromanAT hat eine übersichtliche Karte dazu veröffentlicht:

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldete unterdessen im Einklang mit gestrigen inoffiziellen Meldungen, dass es der syrischen Armee im Süden der Provinz im Kampf gegen die gleichen Al-Kaida-Banden gelungen sei, Feuerkontrolle über die Dörfer al-Zahraa und Tal Khanzir zu erlangen.

In der türkischen Metropole Istanbul fand heute derweil ein vom türkischen Präsidenten Erdogan einberufener Sondergipfel der Organisation für islamische Zusammenarbeit zu Jerusalem statt, an dem zahlreiche Staats- und Regierungschef islamisch geprägter Staaten, sowie als Überraschungsgast der venezolanische Präsident Maduro, teilnahmen. Saudi Arabien, das seit einigen Monaten unter Führung von US-Präsident Trump versucht, eine arabisch-israelische Allianz gegen Iran zu schmieden, schickte im Unterschied zu zahlreichen anderen Staaten nur einen vergleichsweise niedrigrangigen saudischen Minister für OIC-Angelegenheiten. Auf dem inoffiziell unter dem Motto „Islamische Einheit für Al Quds“ stehenden Gipfel wurde dann eine Erklärung verabschiedet, in der es unter anderem heißt, dass die OIC-Staaten die Erklärung des US-Präsidenten Trump zur Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels verurteilen, sie Palästina als Staat und Ost-Jerusalem als besetzte Hauptstadt dieses Staates anerkennen und sie andere Länder dazu aufrufen, es ihnen gleichzutun.

Das klingt erstmal nicht nach einem mächtigen Ergebnis. Aber der erfahrene ehemalige indische Diplomat Melkulangara Bhadrakumar sieht das dennoch als wichtiges Ereignis, und zwar unter anderem weil damit die Führungsrolle in der islamischen Welt de facto von Saudi Arabien, dass sich nicht an die Spitze des Kampfes für Jerusalem stellen kann und will, auf die Türkei übergeht und die Jerusalem- und Palästina-Frage damit von einer vornehmlich arabischen zu einer weiter gefassten islamischen Angelegeheit wird. Wollte Saudi Arabien noch vor ein paar Monaten seine mit vielen Petrodollars gekaufte und von den USA unterstützte Führungsrolle in der arabischen und islamischen Welt dazu benutzen, um Iran zu isolieren, so bedeutet die Entwicklung der letzten Tage nun praktisch das Gegenteil: nicht der in Wort und Tat stets außerordentlich pro-palästinensische Iran, sondern Saudi Arabien steht mit seinem Vorhaben einer arabisch-israelischen Achse gegen Iran nun reichlich isoliert da.

