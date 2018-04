Es kommt angesichts der geradezu täglichen offensichtlichen Kriegsverbrechen der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft in Westasien mit Hunderttausenden oder Millionen von Toten nicht oft vor, dass wir im Parteibuch „blanke Wut“ äußern, aber angesichts des heutigen Tagesschau-Artikels „Keiner soll mehr an Krebs sterben müssen“ möchten wir das heute tun.

Jeder halbwegs verständige Mensch weiß, dass sich die äußerst unterschieliche, facettenreiche und ungemein tödliche Krankheit „Krebs“ nicht durch ein „Strategiepapier“ der EVP bezwingen lässt.

Natürlich wäre es zu begrüßen, wenn mehr Geld in die Entwicklung von Behandlungsmethoden für Krebs gesteckt werden sollte, aber die damit verbundene Versprechung, dann würde niemand mehr an Krebs sterben, ist pure Scharlatanerie. Krebs ist extrem schwierig und für die Überlenschancen kommt es auf unzählige Details an. Ein solches Detail ist eine engagierte Pflege, und genau da hält das Merkel-Regime die Mittel knapp.

Das „Strategiepapier“ der EVP bedeutet nicht viel mehr, als dass die herrschende Politik auf die mögliche Entwicklung eines fantastischen, und vielleicht auch billigen Wundermittels setzt, während sie für die real existierenden Behandlungen, die viel Personal und Geld dafür benötigen, die Mittel vorsätzlich knapp hält.

Nachtrag 04:15h: Wer hier zu diesem Artikel in den Kommentaren Unfug verbreitet, bekommt sofort die rote Karte.

