Ost-Qalamoun vollständig vom Terrorismus befreit

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Mittwoch Abend mitteilte, wurde in den Orten Ruhaybah, Atanat und Nasiriyah unter Jubelrufen der lokalen Bevölkerung die syrische Flagge gehisst und die nordöstlich von Damaskus liegende Region Ost-Qalamoun anschließend für vollständig vom Terrorismus befreit erklärt, nachdem in den letzten vier Tagen 124 Busse nicht versöhnungswillige Terroristen und ihre Angehörigen nach Nordsyrien evakuiert hatten.

Das syrische Fernsehen übertrug den feierlichen Einzug syrischer Regierungskräfte und das Hissen der syrischen Flagge in Ruhaybah live:

Syria’s flag raised over Ruhaybah town in Eastern #Qalamoun. pic.twitter.com/Q6Ce27hTjM — Military Advisor (@miladvisor) April 25, 2018

Dass die ganze Region Ost-Qalamoun für befreit erklärt wurde, dürfte einstweilig das Ende syrischer Militöroperationen in Ost-Qalamoun bedeuten. Praktisch ist es jedoch nicht unwahrscheinlich, dass sich in den unwegsamen Bergen im Osten von Ost-Qalamoun nach wie vor einige unversöhnliche Teroristen verstecken. Auf nachfolgender Karte von 24 Resistance Axis ist diese schwierige und rund 500 Quadratkilometer große Bergregion in gelb markiert.

Sollte sich das potentielle Problem in der östlichen Bergregion nicht von selbst erledigen oder von der Polizei geregelt werden können, kann es also passieren, dass die syrische Armee da später nochmal zur Nacharbeit anrücken muss.

In der Süd-Damaskus-Tasche wurde heute hingegen noch heftig gekämpft. Das Militärmedienzentrum veröffentlichte heute folgende Bilder vom Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS und ihre Kumpane südlich von Damaskus.

Inoffiziell wurden aus der Süd-Damaskus-Tasche kleinere Fortschritte der Armee an verschiedenen Stellen sowie die Einnahme eines Nachschubtunnels von ISIS in Asali gemeldet.

Aus der befreiten Stadt Douma in Ost-Ghouta wurde am heutigen Mittwoch gemeldet, dass das Team der Fact-Finding-Mission der OPCW dort heute an einem zweiten Ort Proben zum Aufspüren von Giftgaseinsätzen nehmen konnte.

