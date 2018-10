Die Berichterstattung über die märchenhafte Syrienreise des Parteibuchs gibt es hier nun nur in kurzer Form, weil Ulla nun ungeplant, aber nicht ganz unerwartet, eine weitere Reise unternommen hat.

Ulla hat mit der Eröffnung der Ausstellung ihrer Bilder im Dar al-Assad für Kultur und Kunst erledigt, wo sie nun für das syrische Volk da sind, erledigt, was sie sich vorgenommen hatte, auf ihrer Reise nach Syrien unbedingt zu tun.

Anschließend ist Ulla gleich weitergereist, dorthin, wo, man schaue sich nur ihre Bilder an, ihr Herz und ihre Seele schon seit Jahren war, nämlich bei den Märtyrern der syrischen Armee und allen Märtyrern im Widerstand gegen die globale Tyrannei der zionistisch-wahhabitisch dominierten westlichen Terrorgemeinschaft. Vor einigen Monaten, als klar wurde, dass sie diese Reise irgendwann demnächst antreten wird, hat sie gesagt, wenn sie angekommen ist, freut sie sich darauf, viele der wunderbaren Märtyrer, die sie gemalt hat, und auch Hugo Chavez und Muamar Gaddafi, selbst kennenlernen zu dürfen, und ihnen unsere Grüße und besten Wünsche auszurichten.

Ulla hat oft Trost und Freude in den Liedern von Hadi Faour gefunden. Und Vielleicht mögen unsere Leser seine Lieder ja auch?

Ullas Beerdigung ist am Donnerstag um 11:00 Uhr Ortszeit in der Lateinischen Kirche in Bab Touma.

