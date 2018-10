Wie im Märchen aus 1001 Nacht

Es fühlt sich immer noch so an als wären wir erst vorgestern angekommen, doch mittlerweile haben wir bereits fünf Tage in Syrien verbracht. Es ist wie als ob ein Märchen aus 1001 Nacht wahr geworden wäre.

Nach unserem Abstecher zum Tor der Umayyaden-Moschee haben wir am späten Sonntag Abend im Hotel ein neues Zimmer bekommen, wobei Zimmer wohl der falsche Ausdruck für die mit leckeren Süßigkeiten, Obst und Blumen garnierte Suite mit zwei Balkonen ist. Wir wussten gar nicht wie uns geschah. Nachdem wir dorthin umgezogen waren, hat uns in unserem neuen Zimmer noch ein leibhaftiger Engel besucht. Der Engel heißt Rasha, ist im bürgerlichen Beruf Direktorin im syrischen Tourismusministerium und richtete herzliche Willkommensgrüße von ihrem Chef aus. Ich habe Rasha darum gebeten, ein Foto von ihr und Ulla machen zu dürfen, weil uns das sonst niemand in Deutschland glaubt.

Der Sonntag war wie ein Traum, aber für Ulla doch ziemlich anstrengend, sodass wir den Vormittag mit Regenerierung im Hotel verbrachten und erst für vier Uhr Nachmittag einen Besuch der Umayyadenmoschee und der Altstadt geplant hatten. Um fünf vor vier ging dann in unserem Zimmer das Telefon und die Rezeption erklärte da, dass uns eine englisch-sprechende Dame namens Eva sprechen möchte. Eine Dame namens Eva? Wir erwarteten niemand und eine Eva hatte sich auch nicht angemeldet, sodass ich zunächst sowas wie einen Überfall westlicher Lügenpropagandisten vermutete. Doch weit gefehlt. Es war Eva Bartlett, deren Berichte zu den schrecklichen Verbrechender zionistisch-wahhabitisch geprägten global Terrorachse gegen Syrien und Palästina wir seit vielen Jahren als einen der wenigen aus dem westlichen Meer von Medienlügen herausragenden Leuchttürme von Ehrlichkeit, Menschlichkeit und Mutigkeit zu schätzen wissen. Sie habe gehört, dass wir im Dama Rose sind, und da sei sie kurzentschlossen einfach mal vorbeigeschneit, um zu fragen, ob wir uns ein bisschen mit ihr unterhalten möchten, sagte sie. Natürlich wollten wir. Also sind wir wie geplant in die Lobby des Dama Rose runter und da dort unser Reiseleiter Nabil Rezk und unser Fahrer Abul Ez für den geplanten Besuch der Umayyaden-Moschee und der Altstadt warteten, haben wir Eva kurzerhand eingeladen, mit uns zu fahren und uns dabei unterwegs zu unterhalten.

Eva ist eine unglaubliche Frau, einfühlsam und zierlich, doch gleichzeitig klar in ihrem Verständnis von der zionistischen Mafia und auch durchaus scharf in ihren Worten. Als kanadische Palästina-Aktivistin hat sie es vor etwas mehr als zehn Jahren geschafft, mit einem Boot nach Gaza zu fahren und dann aus Gaza über den von der westlich-zionistischen Propaganda auf den Kopf gestellten oder verschwiegenen zionistischen Terror gegen die palästinensische Bevölkerung zu berichten. Und seit einigen Jahren berichtet Eva nun eben aus Syrien. Eva ist dann noch mit uns in die Umayyaden-Moschee rein und hat schon kurz darauf einen netten Post bei Facebook über unser Treffen veröffentlicht.

Wir vom Parteibuch sind anschließend noch mit Nabil und Abul Ez zum Einkaufsbummel und auf Besichtigungstour durch die Altstadt gezogen. Man kann sicherlich Tage, Wochen und Monate durch die Damaszener Altstadt ziehen, dabei stets etwas neues entdecken und Nabil kann zu beinahe jedem Stein dort eine interessante Geschichte erzählen, doch wir sind nach ein paar Stunden erschöpft ins Hotel zurück, um uns noch etwas auszuruhen und für den Abend fertig zu machen.

Am Abend um halb neun waren am Montag wir dann noch bei Besher Riad Yazji zu Besuch. Besher Yazji ist ein exzellent gebildeter sympathischer junger Mann aus Aleppo und unterhielt sich mit Ulla eine ganze Stunde über Syrien, Ullas Bilder und den Terrorkrieg gegen Syrien. Als Minister für Tourismus ist letztlich er für unser wahr gewordenes Märchen aus 1001 Nacht in Syrien verantwortlich, sodass ihm unser ganz besonderer Dank gilt. Besher Yazji spricht zwar ausgezeichnet englisch, aber Ulla kann sich auf englisch nicht so gut wie auf deutsch ausdrücken, weshalb unser ausgezeichnet deutsch sprechender Reiseleiter Nabil meist von arabisch auf deutsch und umgekehrt übersetzt hat. Zum Abschied lud Minister Yazji uns ein, mit ihm zusammn im nächsten Frühling an einer vom Tourismusministerium organisierten Rallye quer durch Syrien teilzunehmen und machte Ulla ein besonderes Geschenk, nämlich ein seidenes Halstuch, dass von der Mutter von fünf Märtyrern der syrischen Armee handgefertigt wurde, wohl auf einem von Ullas Bildern zu sehen ist und nun Ullas ganzer Stolz ist.

Es ist schwer, die Schönheit Syriens und die schier grenzenlose Gastfreundschaft der Syrer in Worte zu fassen, aber unsere Syrienreise war damit noch nciht zu Ende. Doch davon berichten wir in einem weiteren Artikel.

