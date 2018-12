Wie ich gerade erst gelesen habe, ist am Sonntag, zwei Monate nach dem Tod von Ulla, auch Bill Blum verstorben.

Auch wenn wir beim Parteibuch Bill Blum nie persönlich kennengelernt haben und nur sporadisch E-Mail-Kontakt zu ihm hatten, so gehörte das Studium der Schriften von Bill Blum doch zweifellos zu den prägendsten Momenten in der Geschichte des Parteibuchs. Herausragend war dabei insbesondere sein Buch „Killing Hope“ – auf das ich deshalb hier nochmal hinweisen möchte.

Wer das Buch gelesen und verstanden hat, dürfte von der in einigen Regionen der Erde, darunter die USA und Deutschland, weitverbreiteten Wahnvorstellung, die von den USA geführten Staaten der „westlichen Wertegemeinschaft“ seien Kräfte des „Guten“ in der Welt, in der Regel dauerhaft geheilt sein. Die Vorstellung, dass die USA und ihre Verbündeten in Syrien und anderswo mit terroristischen und anderen massenmörderischen Mitteln agieren, um geopolitische Ziele durchzusetzen, erscheint für Leser des Buches nicht mehr als ungeheurer Verdacht, der geradezu unvorstellbar ist, sondern schlicht als Fortsetzung dessen, was sie immer schon rund um die Welt gemacht haben.

Im Kapitel 8 des Buches wird übrigens auch ein Ausschnitt aus der Geschichte des von der Bundesrepublik Deutschland ausgehenden internationalen Terrorismus thematisiert, wo man dann bei nur ein klein wenig weiterer Internetrecherche schnell auf Zusammenhänge stößt, die auch den Themenkomplex Bundesverfassungsgericht und Terrorismus in einem Licht erscheinen lassen, das vielen Menschen in Deutschland immer noch nicht bekannt ist.

Ruhe in Frieden, Bill Blum!

Advertisements