Nochmal ein paar Worte zu den unsinnigen Sanktionen gegen Syrien

Während es das Ziel der Sanktionen ist, dafür zu sorgen, dass es den Syrern schlecht geht, beklagen die dafür verantwortlichen deutschen und europäischen Politiker gleichzeitig, dass die Lage in Syrien so schlecht ist, dass viele Leute von da in die EU und nach Deutschland emigrieren, und dadurch Probleme für den Zusammenhalt der Gesellschaft mit sich bringen und den Aufstieg neuer Rechtsparteien beflügeln.

Der Großteil von Syrien ist längst wieder sicher, aber um den Migrationstrend schneller umzukehren, wäre es selbstverständlich hilfreich, wenn das wirtschaftliche Leben in Syrien nicht durch EU-Sanktionen eingeschnürt wäre. Wer geht schon freiwillig nach Syrien zurück, wenn es in Syrien nicht zuletzt sanktionsbedingt an wirtschaftlichen Perspektiven, sprich Möglichkeiten, Geld für ein erträgliches Auskommen verdienen, fehlt? Die Sanktionen verschärfen die Migrationsproblematik in der EU und den Nachbarstaaten Syriens natürlich.

Am gestrigen Samstag gab es in Berlin und anderswo Demonstrationen vor Einrichtungen der EU zur Beendigung der Sanktionen gegen Syrien.

Via Syriana Analysis.

Wer glaubt, dass die Syrer sich wegen der Sanktionen kapitulieren und ihren teuer erkämpften militärischen Sieg am grünen Tisch in Genf in eine Niederlage umwandeln lassen, ist übrigens definitiv auf dem Holzweg. Die Sanktionen schmerzen zwar und der Wiederaufbau wird unter Sanktionierung sicherlich länger als sonst dauern, aber niemand in Syrien käme auf die Idee, deswegen die Macht in Syrien an Al Kaida oder andere von der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft unterstützte Terrorgruppen zu übertragen.

PS: Das Parteibuch konnte an der Demo wegen Grippe leider nicht teilnehmen.

Advertisements