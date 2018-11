Syrische Armee richtet Aufmerksamkeit auf ISIS in der Wüste im Osten der Provinz Homs

Al Masdar News berichtete heute, dass die syrische Armee nach dem Sieg in Tulul Al Safa Truppen an verschiedene Fronten verlegt, darunter auch in die Wüste im Osten der Provinz Homs.

Die syrische Armee macht damit wohl genau das, was wie hier im Parteibuch erwartet haben und was uns auch logisch erscheint. Diese Wüste gründlich frei von Terror zu bekommen, ist unserer Meinung nach nicht nur ein Wert für sich, sondern auch Schlüssel dazu, um später die USA und ihre Komplizen aus Tanf und anderswo vertreiben zu können.

Aus der Beschreibung im Artikel von Al Masdar News geht grob hervor, dass es sich dabei um eine recht mühsame Aufgabe handeln dürfte, denn das Zielgebiet dieser Operaton umfasst praktisch die ganze Wüste zwischen den Ausläufern von Damaskus und Deir Ezzor. Und sie wird wohl, von wenigen Ausnahmen wie Tanf erstmal abgesehen, in nord-südlicher Ausdehnung das gesamte Gebiet zwischen der Straße von Damasksus über Palmyra nach Deir Ezzor bis zur jordanischen Grenze abdecken, also etwa eine Fläche von 350 mal 120 Kilometer, was trotz etwa 5.000 Quadratkilometer Abzug für Tanf auf die Reinigung von beinahe 40.000 Quadratkilometer Gelände von ISIS und Konsorten hinausläuft.

Al Masdar News schreibt dabei von einer großen Tasche voll von ISIS-Terroristen, die keine weitere Fluchtmöglichkeit mehr haben und deshalb wohl verzweifelt bis zum letzten Mann kämpfen werden, hat aber keine Karte zur Lage dieser Tasche dazu mitgeliefert. Das Parteibuch geht davon aus, dass es von dieser Operation auch zukünftig kaum Karten geben wird, weil der Krieg in dieser Wüste eher eine Art Guerilla-Krieg denn ein Krieg mit definierten Fronten werden wird. Praktisch kann man sich das vermutlich so vorstellen, dass mobile Verbrechergruppen an unterschiedlichen Stellen in der großen Wüste Waffen versteckt haben, mit denen sie Unsicherheit verbreiten. Die Aufgabe der Armee wird es sein, die Depots möglichst alle zu finden und die zugehörigen Terrorgruppen mit möglichst geringen eigenen Verlusten zu eliminieren. Die Hauptschwierigkeit dabei liegt in der Größe und Unwegsamkeit des Gebietes. Buchstäblich unter jedem Stein der großen Wüste kann sich ein Waffendepot verbergen. Diese Anti-Terror-Operation dürfte sich also eine ganze Weile hinziehen.

Der strategische Nutzen der Operation besteht darin, Schmuggelrouten wirksam zu durchtrennen, über die US-gestützte Terrorgruppen Nachschub von Basen in Jordanien und Tanf tief nach Syrien hinein, vermutlich auch bis in dien Nordosten Syriens, transportieren können, und damit die USA und ihre Hilfstruppen in Tanf und anderswo in Syrien strategisch einzuschnüren, sodass die Option Abzug für die USA allmählich immer attraktiver wird. Vorteilhaft ist die Operation für die syrische Armee auch, weil der Großteil der Verbrechergruppen in der Wüste aus international geächteten ISIS-Terroristen besteht, deren Eliminierung für Syrien keine Nachteile mit sich bringt.

Bezüglich des Nordens und Nordwesten von Syrien hat verlustarmes Abwarten hingegen noch klare Vorteile für Syrien. Wenn in Nordwestsyrien die türkische Armee und ihre Lakaien gegen andere Terrorgruppen kämpfen, dann schwächen sie sich vornehmlich gegenseitig. Die syrische Armee wäre schlecht beraten, da dann eine größere Offensive durchzuführen und damit zum einigen Faktor ihrer Feinde zu werden. Das heißt natürlich nicht, dass die syrische Armee auf blutige Provokationen von Terroristen in Ost-Idlib oder West-Aleppo nicht reagieren darf, aber die Armee dürfte eben gut beraten sein, da defensiv zu bleiben und die Reaktion auf Provokationen eher limitiert ausfallen zu lassen.

Auch international macht erscheint das geschickt. Wenn die VAE und die Saudis nun Truppen zur Unterstützung der kurdisch geprägten YPG nach Nordostsyrien entsenden, und dabei ihren Konflikt mit der Türkei verschärfen, dann muss die syrische Armee einfach nur nichts tun, um eine sich vertiefende Spaltung zwischen ihren Gegnern zu sehen. Dasselbe gilt im Grunde auch für Anti-ISIS-Operationen von US-Spezialkräften in Ostsyrien. Feinde kämpfen gegen Feinde, da wäre die syrische Armee nicht gut beraten, sie dabei zu stören. Und irgendwann werden auch die US-Kräfte dabei wie schon im Irak schmerzahfte Verluste einfahren, die ihre Lust darauf, Teile von Syrien noch länger zu besetzen, schrumpfen lassen wird.

