Südliche Region Syriens komplett frei von Terrorismus

Wie das Generalkommando der syrischen Streitkräfte am heutigen Montag Abend mitteilte, ist die südliche Region nach der Eliminierung der letzten Ansammlungen von ISIS-Terroristen in Tulul al-Safa in der Wüste im Osten der Provinz Suweida komplett frei von Terrorismus.

Auf der Karte sieht das wie folgt aus:

Mabruk!

