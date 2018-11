Syrische Operation gegen ISIS im Osten von Suweida vor erfolgreichem Ende

Nachdem es der syrischen Armee und ihren Partnern in der letzten Woche gelungen war, die von der Terrorgruppe ISIS vor Monaten im Osten der Provinz Sweida verschleppten Geiseln zu befreien, hat die syrische Armee nun in den letzten Tagen wesentliche Stellungen von ISIS im Osten der Provinz Suweida gestürmt.

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am gestrigen Samstag berichtete, hat die syrische Armee im Osten von Suweida Tulul al Safa sowie weitere Hügelstellungen eingenommen und damit Feuerkontrolle über die Reste der in der Gegend noch nicht eliminierten ISIS-Terroristen erlangt. Gegenwärtig nimmt die syrische Armee dort die Reste der fliehenden Terroristen auseinander. @Suriyak hat eine frische Karte dazu veröffentlicht:

Auch wenn das Gelände aus Vulkangestein in Safa schwierig für schwere syrische Technik ist, so ist nun völlig klar, dass die Unterstützung von ISIS durch die USA und ihre Komplizen nicht reichen wird, um ISIS im Osten von Suweida vor der baldigen vollständigen Niederlage zu retten. Nach mehr als drei Monaten steht die Anti-Terror-Operation der syrischen Armee in der Gegend damit offensichtlich unmittelbar vor dem erfolgreichen Abschluss. Der schwarze Fleck auf der syrischen Karte bei Al Safa dürfte also bald Geschichte sein.

Als nächstes wird im Allgemeinen damit gerechnet, dass die syrische Armee und ihre Partner sich auf die Eliminierung des Terrorismus in der von der Terrororganisation Al Kaida und Komplizen beherrschten Idlib-Tasche im Nordwesten Syriens konzentrieren wird, was insbesondere bei den Freunden von Al Kaida in den Regierungen, Medien und NGOs westlicher Staaten große Besorgnis auslöst. Das Parteibuch würde sich jedoch nicht wundern, wenn die syrische Armee sich die verschiedenen Terroristen in Nordsyrien erstmal noch eine Weile miteinander beschäftigen lässt und stattdessen erstmal die Wüste östlich und südöstlich von Palmyra gründlich von der Terrorgruppe ISIS säubert. Als Belohnung könnte der Armee dabei winken, dass die Schmuggelrouten der USA und ihrer Handlanger von Jordanien und Tanf weiter in Richtung Ost- und Nordostsyrien unbrauchbar würden und die Präsenz von US-Truppen in Syrien offenkundig sinnlos und unhaltbar wird.

