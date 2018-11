Drei Schwalben machen noch keinen Sommer

Es ist zu begrüßen, dass es bei den Zwischenwahlen in den USA mit Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar und Rashida Tlaib auf der demokratischen Spur drei expliziten Kritikerinnen des Apartheidregimes „Israel“ gelungen ist, in das Repräsentantenhaus einzuziehen, doch ist die Demokratische Partei damit keineswegs aus dem Würgegriff der zionistischen Mafia befreit.

Außer diesen drei Hoffnungsträgerinnen haben auf der demokratischen Spur nämlich noch viel mehr Einflussagenten von AIPAC und der zionistischen Lobby den Einzug in den Kongress erstmals oder wieder geschafft, so wie zum Beipiel Robert Menendez, der selbst vom israelischen Hasbara-Outlet Haaretz offen als eng mit AIPAC verbunden beschrieben wird.

Den meisten US-Wählern ist es entweder nicht bekannt, dass vornehmlich nicht Russland, sondern insbesondere das zionistische Regime offen und verdeckt Einfluss auf die US-Politik und Wahlen in den USA nimmt, um so finanzielle Subventionen für das Apartheidregime zu sichern und das US-Militär dazu zwingen zu können, nach israelischem Belieben reihenweise Angriffskriege in Westasien, etwa gegen Irak und Syrien, zu führen.

Andererseits sieht es jedoch so aus, dass die Unterstützung für das zionistische Rassistenregime zumindest bei einem Teil der Basis der Demokraten, nämlich den sich als „liberal“ beschreibenden Demokraten, in den letzten Jahren allen Umfragen zufolge spürbar nachgelassen hat, was nicht zuletzt an der zur Schau gestellten „Freundschaft“ zwischen dem zionistischen Regime und dem Hauptfeindbild der liberalen Demokraten, Trump, liegen dürfte. Dies bringt die Chance, oder die Schwierigkeit, wie der israelische Diplomat, Politiker und Al-Kaida-Sympathisant Michael Oren es nennt, mit sich, dass der Griff der zionistischen Lobby nicht wie seit Jahrzehnten überparteilich bleibt, sondern zu einem parteipolitischen Streitpunkt wird.

Sollte die Ablehnung des zionistischen Apartheidprojektes an der demokratischen Basis weiter zunehmen, werden die gesteuerten Fake-News-Medien der zionistischen Mafia es nicht mehr schaffen, weiterhin eine öffentliche Debatte zum zionistischen Rassismus und zur Israel-Lobby zu unterdrücken. Da die zionistische Mafia außer Rassismus und Chauvinismus dabei praktisch keine Argumente vorzubringen hat, darf im Fall einer breiten öffentlichen Debatte durchaus mit einem politischen Schneeballeffekt gegen das zionistische Regime gerechnet werden, der durch den Hass vieler Demokraten auf Netanjahus Buddy Trump immer weiter angefacht werden könnte. Wenn dann die Macht im US-Präsidentenamt und im Senat wie alle paar Jahre üblich wieder zwischen Republikanern und Demokraten wechselt, könnte das zionistische Regime erstmals seit Jahrzehnten ohne Verbündete an den entscheidenden Stellen im US-Machtapparat dastehen.

Bis dahin ist es noch ziemlich weit, und Trump wird sicherlich die vollen sechs verbliebenen Jahre brauchen, um „Israel“ soweit an sich zu binden, dass „Israel“ für die Mehrheit der demokratischen Basis untragbar wird, aber es sieht danach aus, dass sich bei den Zwischenwahlen ein entsprechender Prozess gerade manifestiert hat. Natürlich machen drei Schwalben noch keinen Sommer, aber manchmal können sie doch ein Vorbote für eine sich langsam ändernde Großwetterlage sein.

