Aus jeder Pore von Damaskus sprießt Kultur und Gastfreundschaft

Nach zwei Tagen in Damaskus fühlt es sich immer noch so an als ob wir gerade erst angekommen wären. Diese Stadt ist überwältigend. Sie hat so viel von etwas, was der westlichen Terrorgemeinschaft fast völlig fehlt, nämlich Kultur, Kultur, die schier endlos zu sein scheint. Und dann erst die Leute!

Es gibt in Damaskus unzählige großartige Steine mit viel Kulturgeschichte, aber was die Damaszener Kultur wirklich ausmacht sind die Bewohner der Stadt, die unglaublich offenherzig, zivilisiert, freundlich und natürlich auch gastfreundlich sind.

Zum arabischen Wochenausklang am Samstag haben wir uns nach der aufgrund der Sanktionen der westlichen Terrorgemeinschaft recht lang dauernden Reise einen ruhigen Tag zum Erholen gegönnt und sind nur mal für ein paar Stunden vom Hotel ein paar Meter zur aus dem 16. Jahrhundert stammenden Moschee Tiki Sulimani. In den alten Gewölben auf dem Vorplatz der Moschee gibt es neben exzellenten Malern auch zahlreiche Kunsthandwerker, die in traditionellen Verfahren edle Materialien auf teilweise über Hundert Jahre alten Maschinen zu Schmuck, Kleidung und Taschen verarbeiten und zum Kauf feilbieten. Überraschenderweise sprechen da nicht wenige Leute sogar deutsch. So kommt man natürlich schnell ins Gespräch über die Kunst und ehe man sich versieht, wird man auf ein Schwätzchen zum Tee eingeladen.

Richtig angenehm war dabei übrigens, dass uns niemand zu einem Kauf gedrängt hat. Das Tiki Suleimani war auch das erste mal, dass wir etwas vom Krieg mitbekommen haben. Eine handvoll russischer Soldaten ist da nämlich in Uniform, aber bis auf einige Offizierspistolen unbewaffntet, auf den Platz gekommen, hat freundlich gegrüßt und sich dann daran gemacht, typisch syrische Souvernirs für die Heimreise zu kaufen. Und das war es dann auch schon wieder mit dem Krieg, oder der Krise, wie man hier in Syrien sagt.

Am Abend, wo wir dann mit dem Taxi noch kurz für umgerechnet zwei Euro mit dem Taxi in eine enge Geschäftsstraße gefahren, um etwas Lebensmittel und ein paar andere Dinge wie für vier Euro eine syrische Sim-Karte mit 4G-Internet für’s Handy zu besorgen. Unterwegs gab es dann tatsächlich einen Checkpoint an der Straße, wo unser Taxi-Fahrer beim langsamen Vorbeifahren ein paar Worte mit einem freundlichen syrischen Soldaten gewechselt hat, und das war es auch schon wieder mit der Krise. Fast kann man den Eindruck bekommen, dass es die vom deutschen Merkel-Regime vorangetriebenen EU-Sanktionen gegen Syrien, wegen derer man von Deutschland nicht direkt nach Syrien fliegen kann und hier mit einer EC-Karte am Bankautomaten kein Geld bekommt, nur noch gibt, um Deutsche vom Reisen abzuschrecken, damit möglichst wenige mitbekommen, was für eine phantastische Stadt Damaskus nach den schweren Jahren der „Krise“ wieder ist. Apropos Krise: Strom und Wasser aus der Leitung gibt es in Damaskus inzwischen übrigens auch längst wieder 24/7.

Zum arabischen Wochenanfang am gestrigen Sonntag haben wir zunächst am Nachmittag die Eröffnung einer Ausstellung von Gemälden syrischer Kinder und Jugendlicher im Arabischen Kulturzentrum Abu Rumaneh besucht, wo auch viele Journalisten anwesend waren. Die Bilder waren überraschend kraftvoll, farbenfroh und freundlich, genau wie die Kinder. Erwachsene haben uns dazu später erzählt, dass viele jüngere Kinder den westlichen Terrorkrieg gegen Syrien oft kaum noch, oder gar nicht, in Erinnerung haben, und das nicht nur ein Segen, sondern auch ein Problem ist, weil die Kinder damit auch nicht richtig verinnerlichen, was für einen widerwärtigen Krieg modernen Typs die zionistisch-wahhabische Achse des Terrors und ihre Schützlinge gegen Syrien geführt hat und noch führt.

Von der Ausstellung sind wir dann gleich weiter zum Nationalen Center für visuelle Künste gefahren, wo es nicht nur eine Ausstellung von originellen und interessanten modernen Gemälden gibt, sondern wir von Freunden auch zum Besuch eines Konzertes für Nay und Orchester eingeladen waren. Das Orchester war sehr gut, aber dabei die Stimme von Souzan Haddad einmal live zu erleben, war ein einfach großartiges Erlebnis.

Als ob es damit noch nicht genug wäre, haben unsere Gastgeber uns danach noch zum Eingang der berühmten Umayyaden-Moschee gefahren, deren Schönheit mit Beleuchtung am Abend vielleicht sogar noch besser zur Geltung kommt als tagsüber. Nur zu gern wären wir von der Umayyaden-Moschee noch etwas in die Altstadt gegangen, aber dafür fehlte uns am späten Abend dann doch die Kraft.

Man stelle sich bloß vor, der auch von der deutschen Regierung und den deutschen Medien befeuerte Terrorkrieg gegen Syrien hätte dieses Zentrum der Weltkutur zerstört. Schon der Gedanke daran jagd uns Schauer über den Rücken. Wenn man die Damaszener und ihre Kultur erlebt wie wir, dann kann man als Mensch im Westen kaum anders als sich für das Merkel-Regime und seine westlichen Komplizen in Politik und Medien abgrundtief zu schämen. Das haben wir übrigens auch den Soldaten vor der Umayyaden-Moschee gesagt.

Die Kultur von Damaskus und die Gastfreundschaft des syrischen Volkes scheinen dabei schier grenzenlos zu sein. Und für die nächsten Tage ist noch mehr geplant, aber davon erzählen wir im Parteibuch erst dann, wenn es wirklich soweit ist.

