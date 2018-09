Blick aus dem Fenster

Wie bereits gestern angekündigt, ist das Parteibuch nun auf Reisen. Und so wurden wir letzte Nacht nach rund vier Stunden Flug und drei Stunden rasanter Autofahrt über eine kurvige und hügelige Straße an einem uns bislang nur aus den Erzählungen anderer bekannten Hotel abgesetzt.

Als wir heute Morgen aufwachten, war es auf dem Balkon des Zimmers angenehme 22 Grad warm und wir konnten erstmals die Aussicht genießen.

Was könnte schöner sein? Das Wetter ist gut, es gibt ein überraschend zügiges Internet und die Leute hier sind unglaublich freundlich und nett, obwohl keiner von uns die Landessprache spricht. Bloß der Straßenverkehr ist leider genau so dicht und laut wie in Berlin. Am Nachmittag, wenn wir uns vom Reisestreß etwas besser erholt haben, werden wir dann, so Gott will, unsere erste Exkursion zu einem malerischen Ort in dieser Stadt machen.

Wir werden weiter von unserer Reise berichten.

