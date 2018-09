Syrische Armee rückt auf den Safa-Hügeln weiter gegen ISIS vor

Während die ziowahhabitische Propaganda der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft ihre Konsumenten seit Monaten anlässlich der demnächst anstehenden Eliminierung ihrer Terrorschützlinge von Al Kaida und Co in Nordwestsyrien mit unzähligen Schauermärchen überzieht, kämpfen die syrische Armee und ihre Partner sich nach wie vor gegen ISIS-Terroristen in Südsyrien voran.

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldete am heutigen Donnerstag, dass die syrische Armee im Gebiet der Safa-Vulkanhügel in Südsyrien wieder zwei Kilometer vorangekommen ist und dabei knappe Wasserressourcen eingenommen und zahlreiche ISIS-Terroristen eliminiert hat. Arabiana Intel hat dazu am heutigen Abend folgende Karte veröffentlicht:

Angesichts des seit vielen Wochen vergleichsweise langsamen Vorrückens der Armee ist es durchaus möglich, dass die vollständige Befreiung der Safa-Hügel vom ISIS-Terror noch eine Weile dauern wird und die große Offensive zur Eliminierung von Al Kaida in Nordwest-Syrien aus Kapazitätsgründen bis dahin zurückgestellt wird. So eine Verzögerung muss nicht schlecht sein. Nicht nur ist damit zu rechnen, dass die ständige Erwartung einer Offensive die Terroristen in Idlib mürbe macht und zu ihrer Kapitulationsbereitschaft beiträgt, sondern auch die ziowahhabitische Propaganda könnte dadurch bis zum tatsächlichen Beginn der Offensive zur Befreiung von Idlib ihr Pulver soweit verschossen haben, dass die zu erwartenden weiteren ziowahhabitischen Gruselmärchen über die syrische Armee und ihre Partner dann später, wenn es in Idlib wirklich los geht, bei den Konsumenten der westlich-zionistischen Massenmedien nur noch ein müdes Achselzucken hervorrufen.

