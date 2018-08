Syrische Armee ist mit dem Terrorismus im Südwesten fertig

Die syrische Armee hat die vom zionistischen Regime unterstützten Terroristen von Al Kaida, ISIS und Konsorten im Südwesten Syriens bezwungen.

Auf einer Karte von Arabiana Intel ist zu sehen, dass die Kampfoperationen im Südwesten durch sind und da nur noch einige lokale Versöhnungsabkommen umzusetzen sind.

PS: Nochmal eine Anmerkung in eigener Sache: Wir haben die Klippen der stürmischen See hinter uns gelassen und erwarten, das bereits mit bloßem Auge sichtbare Ufer der Paradiesinsel bald wohlbehalten zu erreichen. Von Rückfragen dazu bitten wir abzusehen, aber über Eure Gebete für uns würden wir uns freuen. Und wenn Ihr betet, vergesst bitte nicht, die vielen Menschen in den Operationsgebieten der westlichen Terrorgemeinschaft in Eure Gebete miteinzuschließen, insbesondere die vielen Menschen im Jemen, wo das Licht der Hoffnung angesichts der anhaltenden Terror– und Lügenkampagne immer noch recht schwach erscheint.

