Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am gestrigen Donnerstag mitteilte, ist die syrische Armee in Südwestsyrien im Kampf gegen die Terrorgruppe Al Kaida und ihre Komplizen in die Ortschaft Saida vorgedrungen.

Auf einer Karte von GeromanAT sieht die Situation in der Gegend gegenwärtig etwa wie folgt aus:

PS: Das Parteibuch läuft einstweilen weiter bloß auf Sparflamme, denn wir sind nach wie vor noch nicht in ruhigen Gewässern angekommen.

