Die syrische Armee macht weiter rapide Fortschritte im Südwesten von Syrien.

Die letzte Karte vom Südwesten Syriens schaut wie folgt aus:

GeromanAT hat dazu noch ein interessantes Detail aus dem Westen der Provinz Daraa:

Hassan Nasrallah sagt, die bewaffneten Gruppen in Syrien kollabieren gerade.

PS: Noch eine Anmerkung in eigener Sache: Regelmäßigen Lesern wird nicht entgangen sein, dass wir im Parteibuch im Moment etwas kürzer treten. Wir müssen mal wieder Wesentliches von weniger Wesentlichem trennen. Wir hoffen, dass sich das bald wieder ändert und wir dann wieder mehr Zeit für das Parteibuch haben werden, können aber noch nicht sagen, wann das sein wird. Einstweilen scheint es uns gottseidank gelungen zu sein, eine schwierige Klippe zu umschiffen, aber so ganz sind wir noch nicht in ruhigeren Gewässern angekommen.

Bis es soweit ist, haben wir uns als Pausenmusik für das Parteibuch das Lied Lord von den Young Fathers herausgesucht:

Und eine Bitte haben wir für die Zwischenzeit auch noch an unsere Leser: wenn ihr betet, vergesst bitte nicht, die vielen unglaublichen Leuten im Jemen, die so viel Leid zu ertragen haben und genau wie die Leute in Syrien für die Freiheit der ganzen Welt der zionistisch-wahhabitischen Achse des Terrors seit Jahren tapfer Widerstand leisten, in eure Gebete miteinzuschließen.

