Terroristen in der Ledja geben sich geschlagen

Nachdem gestern aus dem Südwesten Syriens berichtet worden war, dass FSA-Kämpfer in elf Orten zur syrischen Armee übergelaufen sind, meldete Arabiana Intel heute zunächst, dass die syrische Armee rund ein halbes Dutzend Dörfer in der Ledja eingenommen hat, während Al Masdar News die Nachricht überbrachte, dass, von Busra Al Harir abgesehen, die ganze Ledja befreit ist.

Die staatliche syrische Nachrcihtenagentur SANA meldete dazu am Abend, dass die syrische Armee die Sicherheit in den Provinzen Daraa und Sweida auf 130 Quadratkilometern Gelände und in eineinhalb Dutzend Dörfern wiederherstellen konnte und Einwohner darüber Erleichterung zeigten. Man wird sehen, ob das hier und da noch zu Kämpfen kommen wird, wenn syrische Regierungskräfte jeden Winkel der Ledja einnehmen, aber militär-strategisch ist die Befreiung der Ledja wohl durch. @PetoLucem zeigt auf seiner aktuellen Karte von Südwestsyrien die Lage demnach wie folgt:

In der Nacht zum heutigen Dienstag meldete Al Masdar News, dass die syrische Armee eine Offensive zur Einnahme der Ortschaft Busra Al Harir begonnen hat. Weiterhin meldete Al Masdar News in der heutigen Nacht einen Angriff des zionistischen Regimes mit Luft-Boden-Raketen auf ein auf dem Flughafen Damaskus befindliches iranisches Frachtflugzeug, was, wenn es stimmt, eine Frustreaktion des zionistischen Regimes darüber sein könnte, dass es seine Terrorschützlinge in der Ledja verloren hat.

Advertisements