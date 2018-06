Taliban-Führer Fazlullah soll durch US-Drohnenangriff getötet worden sein

Wie die staatliche deutsche Märchenschau am Freitag meldete, soll der Taliban-Führer Fazlullah dem afghanischen Verteidigungsministerium zufolge bei einem US-Drohnenangriff in der afganischen Provinz Kunar im Nordosten Afghanistans getötet worden sein.

Richtigerweise weist die Tagesschau darauf hin, dass es noch nicht ganz klar ist, ob der Terroristenführer Fazlullah diesmal auch wirklich tot ist, aber was die Tagesschau in der Meldung verschweigt, ist, dass der US-Drohnenangriff auf Fazlullah, der pakistanischer Staatsbürger war, am Mittwoch Abend erfolgte, und zu diesem Zeitpunkt eigentlich eine einseitig vom afghanischen Präsidenten einseitig ausgerufene Waffenruhe von letzten Dienstag bis nächsten Dienstag gegolten haben soll, an die sich das US-Militär auch halten wollte. Dass die „westliche Wertegemeinschaft“ ihre Feinde zu Zeiten eines selbst ausgerufenen Waffenstandes tötet, passt natürlich nicht so recht ins Propaganda-Bild von der ach so tollen Moral im Westen. Daran ändert auch nichts, dass die Taliban die einseitige Waffenruhe nicht in gleichem Maße erwidert haben, sondern sie lediglich mit einer einseitig ausgerufenen dreitägigen Waffenruhe, die am Freitag begonnen hat, beantwortet haben, und Taliban am Mittwoch in den nordwestafghanischen Provinzen Faryab und Sari Pul noch größere Angriffsoperationen durchgeführt haben.

Es ist nicht so, dass man Fazlullah Tränen nachweinen müsste, aber wenn der afghanische Präsident sich nun hinstellt und erklärt, er hoffe auf eine erfolgreiche Waffenruhe, die zu einem dauerhaften Frieden werden soll, dann klingen seine Worte angesichts dessen, dass die afghanischen Streitkräfte zusammen mit US-Kräften ihre wichtigste tödliche Operation der letzten Jahre während einer Zeit ausgeführt haben, für die der afghanische Präsident eine einseitige Waffenruhe ausgerufen hatte, ziemlich hohl. Solche Glaubwürdigkeitsverluste können dramatische Konsequenzen haben, weil es durch das verloren gegangene Vertrauen zukünftig deutlich schwerer werden könnte, Waffenruhen und einen dauerhaften Frieden zu verhandeln. Auch dass Pakistans Armeechef Qamar Javed Bajwa am Dienstag persönlich in Kabul gewesen sein soll, und dort wohl die Zielinformation zu Fazlullah an Afghanistan und die USA selbst übergeben hat, und Afghanistan da in der Zwickmühle war, entweder den selbst ausgerufenen Waddenstillstand zu brechen oder die Zusammenarbeit mit Pakistan durch Untätigkeit zu stören, ändert an dem Problem nichts.

Natürlich kann man nun darauf hoffen, dass der nächste Taliban-Führer weniger versöhnungsunwillig als Fazlullah sein wird, und entsprechende Bemühungen einiger SCO-Staaten und vielleicht auch Iran, die Taliban quasi von innen zu beeinflussen, scheint es durchaus zu geben, aber wetten sollte man darauf wohl eher nicht. Und wo nun der letzte Taliban-Führer während eines Waffenstillstandes getötet wurde, sollte man vernünftigerweise eher damit rechnen, dass der nächste Taliban-Führer, so sich überhaupt einer findet, noch verbitterter und versöhnungsunwilliger sein wird.

