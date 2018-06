Syrische Armee schlägt weiteren Angriff in Wüste zwischen Palmyra und Euphrat zurück

Wie Al Masdar News mitteilte, hat die syrische Armee in der Nacht zum Montag nahe T2 einen weiteren großen Angriff von Terroristen in der Wüste zwischen Palmyra und dem Euphrat zurückgeschlagen.

Wie eine Karte von Arabiana Intel zeigt, erfolgte der abgewehrte Angriff an verschiedenen Stellen aus der bekannten Tasche von ISIS-Terroristen östlich von Palmyra.

Nur rund 100 Wüstenkilometer weiter südöstlich versuchten Terroristen außerdem, wie das russische Militär mitteilte, aus der von US-geführten Truppen besetzten Tanf-Tasche bei Mount Gurab in die Wüste Richtung Norden durchzubrechen. Die syrische Armee, unterstützt von der russischen Luftwaffe, hat bei der Abwehr dieses Durchbruchversuches fünf Terroristen eliminiert und eines ihrer Pickup-Fahrzeuge sowie ein Motorrad zerstört.

Das russische Militär erklärte dazu weiter, dass die Terroristen aus der Tanf-Tasche nach Palmyra durchbrechen wollten, und merkte dazu an, dass solche Durchbruchversuche regelmäßig erfolgen würden. Dass die zio-wahhabitischen Terroristen in der Tanf-Tasche nur zu gern nochmal Palmyra erobern möchten, mag schon richtig sein. Aber dahinter gibt es noch eine strategische Implikation, die auf folgender Karte von @EmmanuelGMay schön deutlich wird.

Das eigentliche Ziel der Terroristen dürfte es sein, von Tanf aus über die ISIS-Tasche zwischen Palmyra und dem Euphrat eine Verbindung in die SDF-Gebiete östlich des Euphrat herzustellen. Sollte ihnen das gelingen, würden die Terroristen und ihre Unterstützer damit eine Reihe von strategischen Zielen verwirklichen. Zunächst einmal wäre die Verbindung von Damaskus nach Bagdad damit unterbrochen, was ein strategisches Ziel des zionistischen Regimes ist. Weiterhin würde damit eine Nachschubroute von Jordanien in die US-besetzten Gebiete in Nordostsyrien entstehen, die auch noch operabel wäre, falls die Türkei und der Irak den US-Besatzungstruppen in Nordostsyrien den Nachschub sperren sollten. Und schließlich wären die syrischen Truppen am unteren Euphrat damit vom Nachschub aus Damaskus abgeschnitten.

Alles, was die Terroristen und ihre Unterstützer dazu, außer der Überwindung der ideologischen Unterschiede zwischen den verschiedenen zionistisch-wahhabitischen Proxies wie FSA, ISIS und SDF hinbekommen müssten, wäre eine rund Hundert Kilometer lange Wüstenverbindung zwischen der Tanf-Tasche und der ISIS-Tasche westlich des Euphrat zu erobern, und dann eine kaum 20 Kilometer lange Verbindung von dort über den Euphrat in das von US-Truppen besetzte Gebiet östlich des Euphrat schaffen. Würden sie dazu auch noch Palmyra erobern, würden sie die Region und die Nachschublinie zwischen Jordanien und Nordostsyrien dominieren, während das ohne Palmyra deutlich schwieriger, wenn nicht unmöglich, sein dürfte.

Dieser Versuch der Terroristen und ihrer Unterstützer, so doch noch einen strategischen Erfolg im Krieg gegen Syrien zu erringen, könnte noch deutlich an Schärfe zulegen, wenn FSA-Terroristen gemeinsam mit US-Spezialkräften in der Provinz Deir Ezzor eine False-Flag-Attacke mit Chlorgas auf Zivilisten verüben werden, wie es Informationen des russischen Militärs zufolge demnächst vermutlich der Fall sein wird.

Nachtrag 03:30h: Zur Stunde findet gerade das historische Treffen von Trump und Kim in Singapur statt.

The historic moment Trump and Kim Jong-un shake hands at #SingaporeSummit pic.twitter.com/J5A3IEPdFP — Ruptly (@Ruptly) June 12, 2018

WATCH: President Trump & Kim Jong-un Speak Before Private Meeting#TrumpKimSummit pic.twitter.com/X7UFOceevn — Breaking911 (@Breaking911) June 12, 2018

