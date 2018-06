Syrische Armee rückt gegen ISIS im Osten von Suweida vor

Wie Al Masdar News berichtet haben die syrische Armee und ihre Partner von Hisbollah am Donnerstag Morgen eine Offensive gegen ISIS-Terroristen im Osten der Provinz Suweida begonnen und dabei mehrere Positionen eingenommen.

Auf einer Karte von @Suriyak ist sowohl der Vormarsch der Armee und ihrer Partner als auch eine bislang kaum auf Karten verzeichnete Tasche von ISIS-Terroristen, die etwa von Tal Saad bis zum Safa Vulkangesteinsfeld reicht.

ISIS-Terroristen scheinen sich bislang in der Wüste in der Nähe der von US-geführten Soldaten aus NATO-Staaten besetzten Tanf-Tasche recht wohl gefühlt zu haben, und die syrische Armee und Hisbollah machen sich also nun daran, das zu ändern. Mit baldigem Gezeter der USA und der zionistisch-wahhabitischen Terrorachse, dass die syrische Armee und Hisbollah nun im Osten von Suweida ihre „geschätzten moderaten Partner“ eliminiert, dürfte zu rechnen sein. Damit, dass sich die syrische Armee und Hisbollah davon in ihrem Anti-Terror-Kampf beeindrucken lassen, ist jedoch eher nicht zu rechnen.

Die US-russisch-jordanischen Gespräche in Amman zur diplomatischen Vorbereitung der Befreiung Südwestsyriens vom Terror wurden derweil abgesagt.

Aus Europa kam am Donnerstag derweil die Nachricht, dass Schweden die Gemehmigung für Nord Stream II gegeben hat. Damit fehlt nur noch die Genehmigung aus Dänemark, die auch bald erteilt werden dürfte.

Advertisements