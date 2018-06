Türkei und USA melden Einigung zu Manbij

Übereinstimmenden Angaben zufolge haben der türkische Außenminister Cavusoglu und sein US-Amtskollege Pompeo sich am Montag in Washiongton auf einen Fahrplan zur Beilegung ihres Streits um die Präsenz des von der Türkei als Terrorgruppe betrachteten PKK-Ablegers YPG in der von den USA besetzten nordsyrischen Stadt Manbij geeinigt.

Cavusoglu erklärte dazu heute, der Fahrplan sehe vor, dass die YPG sich in einem ersten Schritt aus Manbij in das von den USA besetzte syrische Gebiet östlich des Euphrat zurückziehe und dabei entwaffnet werde. Das bedeute jedoch nicht, dass die YPG östlich des Euphrat bleiben könne, sondern vielmehr würden die im Fahrplan getroffenen Vereinbarungen nach gelungener Anwendung in Manbij anschließend auch auf das Gebiet östlich des Euphrat angewendet würden. In zehn Tagen soll es Cavusoglu zufolge ein Vorbereitungstreffen von Geheimdienstlern und Militärs geben, in dem die Basis für die Umsetzung des US-türkischen Fahrplans gelegt werden soll.

Die YPG reagierte auf die US-türkische Einigung, indem sie erklärte, sämtliche Militärberater der YPG hätten Manbij heute verlassen. Gerüchten zufolge soll ein Teil der US-türkischen Einigung darin bestehen, dass türkische und US-amerikanische Truppen die illegale Besatzung von Manbij zukünftig gemeinsam durchführen werden. Der YPG nahestehende Medien lassen jedoch Mitglieder des bis heute weitgehend von der YPG dominierten „Militärrats von Manbij“ als Vox Populi zu Wort kommen, die verkünden, dass die Bevölkerung von Manbij die Teilnahme der Türkei an der Besatzung der syrischen Stadt durch US-geführte Truppen von NATO-Staaten ablehne, was in Zukunft für weiteren Konfliktstoff sorgen könnte. Wie die Türkei darauf dann letztendlich zu reagieren gedenkt, wird vermutlich erst nach den türkischen Wahlen am 24. Juni klar werden.

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA hat heute bekanntgegeben, dass die syrische Armee einen großen Angriff von ISIS-Terroristen in der ostsyrischen Provinz Deir Ezzor abgewehrt und den angreifenden Terroristen schwere Verluste zugefügt hat. Di größten syrischen Truppenkonzentrationen stehen jedoch nach wie vor in der südwestsyrischen Provinz Daraa, wo sie auf grünes Licht der nationalen und internationalen Diplomatie warten, um mit ihren Operationen zur Eliminierung des Terrorismus in Südwestsyrien zu beginnen.

