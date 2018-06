Scharmützel im Osten der Provinz Daraa

Wie Al Masdar News meldete, hat die syrische Armee am Freitag Morgen Terroristen von FSA und Al Kaida in der Gegend des Dorfes Ayn in der Lijat-Region im Osten der südwest-syrischen Provinz Daraa mit Artillerie attackiert.

Mit Positionsveränderungen ging dieses Gefecht jedoch bisher nicht einher. Auf einer Karte sieht die Lage in Daraa nach wie vor wie folgt aus:

Am späten Freitag Abend meldete Al Masdar News weiterhin, dass die syrische Armee Stellungen von Al-Kaida-Terroristen und ihren Kameraden in Busra Al Sham im Südosten der Provinz Daraa mit Artillerie attackiert hat.

Diese Scharmützel bedeuten allerdings nicht, dass die lang erwartete Offensive der syrischen Armee zur Befreiung des Südwestens Syriens vom Terror damit bereits begonnen hat. Obwohl die syrische Armee für die geplante Offensive in der Provinz Daraa eine größere Streitmacht als bei allen vorherigen Operationen im gegenwärtigen Krieg in Syrien zusammengezogen hat, und Russlnd zwischenzeitlich auch offiziell ein russisch-israelisches Einverständnis zur Wiedererlangung der Kontrolle über die Region durch die syrische Armee bestätigt hat, steht noch in den Sternen, ob es die Offensive überhaupt geben wird. Für die nächste Woche wurde nämlich in Jordanien erstmal noch ein Drei-Seiten-Gespräch zwischen Russland, den USA und Jordanien angesetzt, und angesichts der von den Terroristen gerade eben bei einer „großen Militärparade“ zur Schau gestellten Schwäche in der Provinz Daraa erscheint es durchaus möglich, dass die Terroristen in der Region kampflos kapitulieren und die geplante Offensive der Armee damit ausfällt.

Aus Europa wurde am Freitag derweil gemeldet, dass der zum Lager der Atlantiker gehörende spanische Regierungschef Mariano Rajoy nach immer handfesteren Korruptionsvorwürfen durch ein konstruktives Misstrauensvotum gestürzt wurde und in Italien der von den euroskeptischen Wahlsiegern M5S und Lega unterstützte Jurist Giuseppe Conte und seine Minister als neue Regierung Italiens vereidigt wurden.

Nachtrag 03:20h: Hier sind noch zwei Nachrichten vom Freitag aus dem Reich der Groteske, die nacheinander gelesen besonders aufschlussreich sind:

Saudi threatens military action against Qatar over S-400: report

Saudi Arabia: S-400 sale talks with Russia ‘advancing well’

