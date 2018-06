Ein paar Worte von Jürgen Grassmann

Da es in Syrien gegenwärtig außer einem US-Bombenmassaker in Hasakah, Angriffen von Terroristen auf Friedensvermittler in Daraa und verschiedenen Attacken von ISIS-Terroristen wenig Neues gibt, soll es heute hier anstelle eines Artikels ein paar Worte zum Sonntag von Jürgen Grassmann geben.

Die diesjährige Qudstag-Demo in Berlin startet also am nächsten Samstag, also dem 9. Juni 2018, ab 14:30 Uhr am Adenauerplatz und dann wird die Demo wohl wie üblich diszipliniert begleitet von starker Polizeipräsenz, reichlich Presse und unzähligen Provokationen der Handlanger der globalistischen Mafia über den Kudamm zum Wittenbergplatz gehen.

