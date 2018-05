Opiumanbau in Afghanistan stark angestiegen

Wie die UNO der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge mitteilte, ist die zum Opiumanbau genutzte Fläche in Afghanistan einer regelmäßig vom Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung gemeinsam mit afghanischen Stellen durchgeführten Studie zufolge von 201.000 Hektar im Jahr 2016 auf 328.000 Hektar im Jahr 2018 angestiegen.

Die Entwicklung der Opiumproduktion in Afghanistan lässt sich etwas vereinfacht auf die Formel bringen: je länger US-Truppen in Afghanistan sind, um so mehr Opium wird dort produziert.

Und, das sei dazu ergänzt, auch die politische Führung der gegenwärtig bis zu 1300 in Afghanistan stationierten Soldaten der deutschen Bundeswehr darf die Lösung der Nachschubprobleme bezüglich Opium und Heroin natürlich als einen wichtigen Teil der Bilanz ihres Wirkens in Afghanistan betrachten.

Die militärische Lage sieht im Jahr 17 der Besatzung Afghanistans durch Truppen aus NATO-Staaten so aus, dass nicht afghanische Sicherheitskräfte oder NATO-Truppen, sondern aufständische „Taliban“ wesentliche Teile des Landes beherrschen.

Gegenwärtig läuft die traditionelle Frühjahrsoffensive der Taliban.

Alahed News zufolge griffen Taliban in der Nacht zum heutigen Dienstag in mehreren Bezirken der Provinz Ghazni an, und töteten dabei rund ein Dutzend Sicherheitskräfte, darunter der Polizeichef und der Kommendeur einer Reserveeinheit des Bezirks Dih Yak. Meldungen, denen zufolge Taliban heute zwei Bezirke der Provinz Ghazni eingenommen haben, wurden von afghanischen Sicherheitskräften jedoch dementiert.

In der Stadt Kandahar, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, explodierte heute unterdessen eine Bombe, durch die Press TV zufolge laut afghanischen Angaben mindestens 16 Menschen ums Leben kamen und rund 30 weitere, darunter mehrere Kinder, verletzt wurden. Unbekannte hatten einen Lieferwagen mit einer darin versteckten Bombe in einem Hof mehrerer Reparaturwerkstätten abgestellt und die Bombe sei zwar entdeckt worden, explodierte jedoch, bevor sie entschärft werden konnte, heißt es weiter.

Reuters meldete heute unterdessen unter Berufung auf fünf US-Offizielle, dass US-Präsident Trump Generalleutnant Scott Miller, einem Kommandeur der Spezialkräfte der US-Armee mit viel Erfahrung bei der internationalen Jagd auf Terroristen, das Kommando über die US-Truppen in Afghanistan übertragen wird, womit er der neunte Kommandeur der US-Truppen in Afghanistan werden dürfte. Zamir Kabulov, der Sonderbeauftragte des russischen Präsidenten Putin für Afghanistan, forderte die USA derweil am letzten Wochenende öffentlich dazu auf, mit den Taliban zu reden, weil der Krieg für die USA nicht zu gewinnen sei, und fügte dem hinzu, Russland verstehe, dass nicht Russland und die USA, sondern Pakistan und Iran die wichtigsten Spieler in Afghanistan sind. Von den USA ist bislang keine Antwort darauf bekannt, aber als wahrscheinlich darf gelten, dass der russische Präsident Putin das Thema beim Besuch des indischen Regierungschefs Modi gestern in Russland angesprochen hat, und dabei versucht hat, indische Vorbehalte gegen eine Einigung mit den „Taliban“ aus dem Weg zu räumen.

Nachtrag Mittwoch 02:15h: Vom Krieg in Syrien gab es am Dienstag wenig Neuigkeiten. Die Armee hat die Operation zur Befreiung von Damaskus am Montag erfolgreich abgeschlossen, und die nächste Großoperation der Armee zur Eliminierung des Terrorismus in Syrien, vermutlich in Daraa, hat noch nicht begonnen.

Für diejenigen, die russisch verstehen, mag der Bericht von Evgenij Poddubnikov zur Befreiung von Camp Yarmouk und dmit von Damaskus vom Montag sehenswert sein, um auf diese letzte Schlacht im Raum Damaskus noch einmal zurückzublicken.

Diejenigen, die kein russisch verstehen, können sich anhand der Bilder damit trotzdem noch einen Eindruck davon verschaffen, wie es im Stadtteil Camp Yarmouk gegenwärtig aussieht.

