FSA-Offensive gegen ISIS in Südwest-Syrien bleibt in Minenfeld stecken

Wie Al Masdar News berichtet, haben unter dem Label FSA operierende Terroristen am heutigen Pfingstsonntag einen Großangriff auf die zur Terrorgruppe ISIS gehörende Khalid Ibn al-Waleed-Armee im Ort Adwan in Südwest-Syrien unterneommen.

Al Masda News berichtete dazu weiter, dass die Sturmtruppen der FSA dabei in ein Minenfeld geraten sind, sie dabei mindestens zehn Tote zu beklagen hatten, und der Angriff dann abgebrochen wurde. Auf einer Karte von @EmmanuelGMay sieht die Lage in der Gegend gegenwärtig wie folgt aus:

Wael zufolge geht es nun auch für syrische Regierungskräfte in den Südwesten des Landes.

Aus dem Süden von Damaskus berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA heute, dass die syrische Armee dem Ziel näher kommt, mit den Terroristen in Hajar Aswad fertig zu werden. Wie schon gestern meldete SANA dazu weiter, dass zirkulierende Informationen über die Evakuierung von ISIS-Terroristen aus Hajar Aswad falsch seien. Al Masdar News veröffentlichte demgegenüber am Nachmittag ein zur Nachtzeit aufgenommenes Video, dass Busse bei der Einfahrt in die noch rund eineinhalb Quadratkilometer große Terroristentasche südlich von Damaskus zeigen soll. Syrian Digital Media veröffentlichte passend dazu ein Bild von Feuern, wie sie in der Vergangenheit typisch waren, wenn Terroristen vor einer Evakuierung ihre Basen zur Spurenbeseitigung in Brand gesteckt haben.

#ISIS burning thier bases in south #Damascus after surrender, set to be deported to badiyeh, buses waiting pic.twitter.com/s9ZIvxuqk1 — Syrian Digital Media (@SyriaDM) May 20, 2018

Wie diese erstmal unterschiedlich klingenden Nachrichten zusammengehen, wird sich sicher bald zeigen. Allgemein scheint das Gefühl jedenfalls bereits dahin zu gehen, dass die Terrortasche von ISIS im Süden von Damaskus so gut wie erledigt ist.

